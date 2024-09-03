- Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

В Мекленбург-Передней Померании обучение компаниям по-прежнему сложно заполнить предложенные им ученические места. Эта проблема в основном связана с нехваткой подходящих кандидатов, как сообщается в опросе о подготовке 2023 года, проведенном Палатой промышленности и торговли Германии (DIHK). В мае этого года в опросе приняли участие 569 компаний в МВ, представляющие 16% всех зарегистрированных в трех палатах компаний, предлагающих обучение.

Многие позиции остаются вакантными

По данным опроса, 43% компаний по подготовке в северо-восточной части не смогли заполнить все предложенные ими ученические места в 2023 году. Это на 8% меньше, чем в 2022 году, и ниже среднего показателя по стране в 49%. К сожалению, нет признаков восстановления. 62% компаний в МВ назвали нехватку подходящих кандидатов основной причиной, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Торстен Хааш, генеральный директор ППТ Neubrandenburg, заявил, что после летних каникул около 4200 выпускников начальных школ начали обучение в компании ППТ в северо-восточной части. Тем не менее, многие ученические места остаются вакантными. "В настоящее время в районе палаты Neubrandenburg по-прежнему есть около 1100 вакантных мест. Конкуренция за будущих квалифицированных работников высока. Даже администрация активно продвигает себя", - сказал Хааш. Компании все чаще предлагают возможности менее квалифицированным кандидатам и даже вводят программы кураторства.

Расширенные инициативы по привлечению молодых талантов

В прошлом году 43% компаний, которые не смогли заполнить свои позиции, не получили ни одного заявления, что палата сочла тревожным сигналом. Чтобы повысить свою привлекательность в качестве работодателя, многие компании в МВ предлагают финансовые и материальные стимулы и выступают за плоскую иерархию внутри компании. Современное IT-оборудование является обязательным для большинства компаний.

Хааш похвалил увеличение внимания к карьерному советованию в школах. Целевые карьерные выборы также зависят от стажировок. Еще есть недостатки в использовании каналов социальных сетей для объявлений об ученических местах. Хотя компании в штате в основном активны в Facebook, целевые группы молодых людей с большей вероятностью будут найдены на TikTok или YouTube. "Еще много недопонимания", - заключил Хааш.

Палата промышленности и торговли Германии (DIHK), которая провела опрос о подготовке, та же организация, которую палаты промышленности и торговли МВ сочли сообщающей о нехватке подходящих кандидатов.

Несмотря на усилия ППТ Neubrandenburg, которые в этом году наблюдали, как 4200 выпускников начальных школ начали обучение, в их районе палаты по-прежнему есть около 1100 вакантных мест.

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