Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Примерно 33 000 рабочих Boeing, связанных с профсоюзами, готовы к ранней забастовке в следующую пятницу.

Рабочие, входящие в Международную ассоциацию машиностроителей при Boeing, отклонили предложенное соглашение в ходе переговоров с компанией, испытывающей трудности. Это первая забастовка за 16 лет. Около 33 000 сотрудников готовы встать на путь стачки, которая начнется в самом начале пятницы утром.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Рабочие на заводе Boeing числятся голосовать по своему первоначальному всеобъемлющему соглашению в...
Рабочие на заводе Boeing числятся голосовать по своему первоначальному всеобъемлющему соглашению в течение 16-летнего периода, место проведения - штаб-квартира профсоюза IAM District 751 в Рентоне, штат Вашингтон, 12 сентября 2024 года.

Примерно 33 000 рабочих Boeing, связанных с профсоюзами, готовы к ранней забастовке в следующую пятницу.

Соглашение, по словам руководителей профсоюзов, якобы было лучшим, которое они когда-либо заключали с Boeing. Это соглашение гарантировало как минимум 25-процентное повышение заработной платы на весь срок его действия. Кроме того, оно укрепилоjob security членов профсоюза, гарантируя, что Boeing будет производить свой предстоящий коммерческий самолет на предприятии с профсоюзом. В противном случае Boeing мог бы решить построить самолет на не профсоюзном заводе.

Однако 95% Международной ассоциации машиностроителей проголосовали против этого соглашения. На последующем голосовании 96% проголосовали за забастовку, легко превысив необходимые две трети для санкционирования остановки работы.

Забастовка начнется в 23:59 по тихоокеанскому времени в четверг или в 02:59 по восточному времени в пятницу. Хотя есть шанс, что свежее соглашение может появиться в оставшиеся часы, кажется маловероятным, что забастовку можно предотвратить, учитывая широкое недовольство среди рядовых членов профсоюза в отношении компании.

Ситуация все еще развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Отклонение членами профсоюза бизнес-соглашения оказало значительное влияние на будущие планы Boeing, так как компании может потребоваться рассмотреть возможность производства своего предстоящего коммерческого самолета на не профсоюзном заводе, если новый контракт не будет заключен. Несмотря на возможность последней минуты соглашения, кажется маловероятным, что запланированная забастовка может быть предотвращена, учитывая сильное недовольство среди членов профсоюза в отношении компании.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Первый раз в истории Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Германии.
Экономика

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили.

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили. Европейский лидер автопрома в настоящее время столкнулся с серьезной проблемой. Руководитель региона Нижняя Саксония, где базируется компания, предлагает предоставить правительственное финансирование для электромобилей в качестве возможного решения. Однако лидер фракции FDP в парламенте, Кристиан Дюрр, называет эту идею "бредом" и

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.
Экономика

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla. Вот альтернативный взгляд на ситуацию: Вместо того чтобы просто производить электромобили, Tesla также обратила свой взор на электрический полуприцеп. Несколько таких уже курсируют по дорогам, но 19 августа один из них попал в аварию в Калифорнии.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.
Экономика

Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.

Основные консервативные СМИ игнорируют связи Дональда Трампа с радикальным theorists of conspiracy theory Laura Loomer, таким образом защищая свою аудиторию от шума, несмотря на критику видных фигур Республиканской партии.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно