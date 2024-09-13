Примерно 33 000 рабочих Boeing, связанных с профсоюзами, готовы к ранней забастовке в следующую пятницу.

Соглашение, по словам руководителей профсоюзов, якобы было лучшим, которое они когда-либо заключали с Boeing. Это соглашение гарантировало как минимум 25-процентное повышение заработной платы на весь срок его действия. Кроме того, оно укрепилоjob security членов профсоюза, гарантируя, что Boeing будет производить свой предстоящий коммерческий самолет на предприятии с профсоюзом. В противном случае Boeing мог бы решить построить самолет на не профсоюзном заводе.

Однако 95% Международной ассоциации машиностроителей проголосовали против этого соглашения. На последующем голосовании 96% проголосовали за забастовку, легко превысив необходимые две трети для санкционирования остановки работы.

Забастовка начнется в 23:59 по тихоокеанскому времени в четверг или в 02:59 по восточному времени в пятницу. Хотя есть шанс, что свежее соглашение может появиться в оставшиеся часы, кажется маловероятным, что забастовку можно предотвратить, учитывая широкое недовольство среди рядовых членов профсоюза в отношении компании.

Ситуация все еще развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Отклонение членами профсоюза бизнес-соглашения оказало значительное влияние на будущие планы Boeing, так как компании может потребоваться рассмотреть возможность производства своего предстоящего коммерческого самолета на не профсоюзном заводе, если новый контракт не будет заключен. Несмотря на возможность последней минуты соглашения, кажется маловероятным, что запланированная забастовка может быть предотвращена, учитывая сильное недовольство среди членов профсоюза в отношении компании.

Читайте также: