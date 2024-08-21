- Примерно 30 человек погибли в трагической аварии на автобусе в Иране.

В результате серьезной аварии с автобусом в Иране погибли не менее 28 пакистанских паломников. Кроме того, 23 человека получили ранения в этом несчастном случае, произошедшем в центральной провинции Язд, как сообщает государственное информационное агентство Ирана ИРНА. Состояние 14 раненых оценивается как критическое.

ИРНА опубликовала фотографии сильно поврежденного автобуса на крыше с частично обрушившейся фасадом здания на заднем плане. Также сообщается, что тела погибших и раненых будут переправлены на родину в Пакистан.

Предварительное расследование указывает на то, что неисправность тормозов на крутом склоне стала причиной аварии, как сообщает ИРНА, со ссылкой на главного полицейского дорожного движения в регионе. Водитель потерял контроль над автобусом.

Премьер-министр Пакистана Шахbaz Шариф выразил соболезнования через социальные сети. "Я приказал нашей миссии в Тегеране оказать всю возможную помощь пострадавшим родственникам", - написал Шариф в платформе X.

Арбаин - это шиитский исламский обряд, который проводится через 40 дней после фестиваля Ашура в память о мученичестве имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, и его сподвижников в битве при Карбале в 680 году нашей эры. Это событие привело к разногласиям по поводу законного преемника Мухаммеда и, в конечном итоге, к образованию двух основных ветвей ислама: суннитов и шиитов. Каждый год огромное количество шиитских паломников со всего мира отправляются в Ирак на это мероприятие.

Иран ежегодно испытывает большое количество аварий, особенно в период туризма.

Государственное информационное агентство Ирана ИРНА сообщило, что тела погибших и раненых в результате аварии с автобусом будут переправлены в Пакистан, что указывает на необходимость наличия адекватных транспортных и телекоммуникационных средств.

В ответ на аварию с автобусом премьер-министр Пакистана Шахbaz Шариф приказал оказать помощь пострадавшим родственникам из их миссии в Тегеране, подчеркивая важность надежной связи для координации таких усилий.

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