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Федеральные земли ГерманииНовостиВодолейные флаги

Примерно 22 000 человек отметили День улицы Кристофера в Бремене.

Бремен демонстрирует изобилие радужных флагов и празднует разнообразие и терпимость: Город отмечает День Криrisтаეფра Штрассе, демонстрируя свою приверженность включительности и толерантности.

 and  John Stellmacher
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- Примерно 22 000 человек отметили День улицы Кристофера в Бремене.

Приблизительно 22 000 человек приняли участие в мероприятии Christopher Street Day (CSD) в Бремене, согласно данным полиции. Значительный ежегодный марш, призывающий к правам лесбиянок, геев и небинарных личностей в этом году проходил под лозунгом: "Что мы хотим сейчас? Быть очевидными, жить открыто!"

В пятницу мэр Андреас Бовеншюльте вновь проецировал шестиэтажный радужный флаг на Вестертурм. Политик от СДПГ заявил: "Бремен - гостеприимный город для всех, независимо от их сексуальной ориентации". Однако symbole радужного флага CSD выходит за рамки ЛГБТК+ сообщества: "Оно влияет на наше общественное отношение к разнообразию во многих аспектах".

Многие политики Бремена присоединились к шествию по центру города. Встречи и автомобили начали свой путь от Альтенвалль и направились к главному вокзалу.

О CSD

CSD чествует восстания ЛГБТК+ сообщества на Кристофер-стрит в Нью-Йорке (США) в 1969 году и отстаивает видимость и равенство ЛГБТК+ личностей. В многих местах альтернативные названия для ныне ежегодных демонстраций CSD - "Прайд-парад" или "Гей-прайд". Первый CSD в Германии состоялся 45 лет назад в Бремене.

CSD Бремен

Шестиэтажный радужный флаг, проецированный мэром Андреасом Бовеншюльте на Вестертурм, был мощным символом толерантности Бремена. Во время мероприятия CSD многие участники гордо размахивали своими радужными флагами.

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