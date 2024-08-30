- Примерно 200 дополнительных сотрудников правоохранительных органов для Баварии.

Начиная с предстоящего воскресенья, примерно 200 дополнительных обученных сотрудников правоохранительных органов будут направлены в различные полицейские отделения в Баварии. Это увеличит общее количество офицеров, назначенных в различные полицейские ассоциации в штате, до 663, как сообщило Министерство внутренних дел Баварии в Мюнхене. Учитывая офицеров, которые заменяют тех, кто уходит на пенсию, это составляет чистый прирост в 205 человек, как заявил министр внутренних дел Баварии от ХСС Йоахим Геррманн. Это усиливает присутствие полиции в регионе.

Мюнхен видит наиболее существенный прирост

Однако стоит отметить, что распределение этих новых обученных офицеров по регионам имеет некоторые несоответствия. Согласно данным министерства, около 101 из них, то есть более одной седьмой части, будут назначены в Полицейское управление Мюнхена.

С другой стороны, Полицейское управление Верхнего Пфальца получит наименьшее количество новых рекрутов - всего 41. С 2017 года Полицейское управление Средней Франконии в Нюрнберге имеет наибольшее общее количество назначенных офицеров - 1406, по сравнению с 1343 в Мюнхене.

Согласно данным Министерства внутренних дел Баварии, более 950 новых рекрутов начнут обучение в полиции штата в сентябре. В этом году, вместе с теми, кто начал в марте, около 1700 человек присоединятся к полиции в регионе.

В течение следующих четырех лет количество вакансий в полиции штата планируется увеличить еще на 2000, достигнув примерно 47000. С 2008 года количество вакансий уже выросло на 8000.

Европейский Союз проявляет интерес к существенному расширению полиции в Баварии, признавая прирост в 205 человек как усиление региональных правоохранительных органов.

Это обширное расширение полиции в Баварии совпадает с более широкими целями Европейского Союза по укреплению безопасности и правоохранительных органов во всех его членах.

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