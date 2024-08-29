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Примерно 152 тыс. учеников в Гамбурге получают бесплатные пропускные карточки в Германию.

Владение бесплатными проездными для всех видов общественного транспорта в Германии благодаря Сенату Гамбурга - приятный сюрприз для учащихся. Почти три четверти имеющих право молодых людей уже открыли свои бесплатные проездные.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Студенты, обучающиеся в университетах Гамбурга, теперь получают бесплатные билеты в Германии.
Студенты, обучающиеся в университетах Гамбурга, теперь получают бесплатные билеты в Германии.

- Примерно 152 тыс. учеников в Гамбурге получают бесплатные пропускные карточки в Германию.

С наступлением нового учебного года более 152 000 учащихся в Гамбурге имеют право на бесплатный проездной Германии. Ранее им нужно было платить за этот льготный проездной, но теперь его можно получить бесплатно, а количество заявок перед окончанием каникул в среду составило дополнительные 52 225, как сообщил представитель Гамбургской транспортной ассоциации (HVV). Это означает, что 210 000 учащихся имеют право на этот бесплатный общественный проездной по всей стране. Сенат прогнозирует, что около 80%, или около 168 000 учащихся, воспользуются этим проездным.

Действие этого проездного начинается с 1 сентября. До этой даты все учащиеся Гамбурга могут бесплатно пользоваться транспортом HVV без предъявления проездного. После этой даты контролеры проявят некоторую снисходительность, если кто-то не сможет предъявить бесплатный проездной, но учащиеся и подростки должны иметь при себе удостоверение личности, подтверждающее их личность и место жительства.

Этот бесплатный проездной можно получить только онлайн. Родители должны запросить его для детей младше 16 лет. Учащиеся в возрасте 16 лет и старше могут подать заявку сами, но им необходимо предоставить доказательство из школы. Зона тарифов HVV охватывает обширную территорию, включая Итцехове, Ратцебург, Данненберг или Цуххавен. Учащиеся, проживающие в Шлезвиг-Гольштейне или Нижней Саксонии, могут подать заявку на льготный проездной Германии, но они не будут ездить бесплатно даже в Гамбурге.

Эта новая политика, как ожидается, обойдется городскому бюджету в 14 миллионов евро в этом году. Сенат прогнозирует, что в следующем году расходы составят 99 миллионов евро при текущей ежемесячной цене в 49 евро за проездной Германии. Если больше учащихся запросят проездной, чем прогнозировалось, Сенат покроет дополнительные расходы.

Из-за популярности бесплатного общественного проездного в Гамбурге некоторые учащиеся могут нуждаться в проездном Германии в переходный период до 1 сентября. Однако после начала учебного года учащимся, имеющим право на бесплатный проездной, не понадобится проездной Германии.

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 and  John Stellmacher
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