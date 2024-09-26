Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет.

В индустрии сладостей по всей Европе часто обнаруживают каннабиноиды. Как отмечает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), особенно подвержены риску обычные продукты, которые дети могут принять за обычное лакомство, например, конфеты, жевательную резинку, мед, сироп, газированные напитки и печенье. В 2022 году через европейскую систему предупреждений RASFF было обменяно 20 быстрых оповещений о таких товарах, содержащих каннабиноиды. Некоторые из этих продуктов содержали психоактивный гексагидроканнабинол (HHC), который в настоящее время запрещен к продаже в Германии. В то же время, продукты CBD не могут быть проданы, так как еще не получили одобрения в качестве новых пищевых продуктов.

Количество сообщений о товарах, содержащих каннабиноиды, более чем удвоилось, увеличившись с трех процентов в 2022 году до шести процентов в следующем году, согласно данным BVL. В общей сложности было зарегистрировано около 4700 сообщений о потенциально опасных пищевых продуктах, кормах и материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, от органов 31 страны-члена. "Это новый рубеж", - заявил представитель.

Каждое восьмое сообщение (592) было подано немецкими властями. Германия была страной назначения для отчетного товара в одном из пяти случаев, при этом пищевые продукты были самой уязвимой категорией.

Наиболее частыми причинами предупреждений в базе данных RASFF, как и в предыдущие годы, были остатки пестицидов в фруктах и овощах из Турции и сальмонелла в птице из Польши.

В этом контексте индустрия сладостей в Европе столкнулась с увеличением случаев обнаружения каннабиноидов, что привело к выдаче более 20 быстрых оповещений о товарах, содержащих эти вещества. В связи с этим количество сообщений о таких пищевых товарах удвоилось в следующем году, согласно данным BVL.

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