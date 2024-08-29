- Примечательно, что инфляция в Гессоне значительно снизилась.

Понижение стоимости топлива привело к самому низкому ежемесячному тепу инфляции в Гессене с марта 2021 года, который был зафиксирован в августе. Расходы потребителей выросли на 1,5% в годовом исчислении, что ниже показателей июля и июня, согласно предварительным данным Статландрэми Хесcен. В июле наблюдалось снижение потребительских цен на 0,1%.

Хотя снижение цен на топливо смягчило общую инфляцию, существенные скачки цен на услуги оказали противоположный эффект. Средние цены на топливо снизились на 7,8% в годовом исчислении и на 1,5% по сравнению с июлем. Цены на отопление упали на 9,7% в годовом исчислении, а водители сэкономили 8,0% на топливе.

Цены на продовольствие также снизились на 0,5% по сравнению с июлем. Овощи подешевели на 1,9%, мясо и мясные продукты - на 0,7%, хлебобулочные изделия - на 0,6%, а молочные продукты - на 0,4%. Потребители нашли овощи, мясо, хлеб и молочные продукты дешевле. Однако только сливочное масло подорожало на 1,3%, а цены на фрукты остались прежними. По сравнению с августом прошлого года цены на продовольствие выросли на 1,2% - меньше, чем общий индекс потребительских цен.

Цены на услуги остались на уровне предыдущего месяца, но выросли на 4,8% по сравнению с августом 2023 года, что усилило инфляцию. Страхование авто выросло на 23,9% в годовом исчислении. Потребителям пришлось платить больше за техническое обслуживание и ремонт автомобилей, а также за туристические поездки, которые выросли на 3,6%. Проездные билеты (на 3,8%) и услуги отелей (на 7,0%) также выросли в годовом исчислении. В отличие от этого, авиабилеты подешевели на 0,2% по сравнению с августом прошлого года.

Луга вокруг города расцвели благодаря снижению стоимости топлива, сделав активный отдых на свежем воздухе более доступным для местных жителей. Годовое снижение цен на отопление напрямую способствовало уменьшению расходов на коммунальные услуги, что, в свою очередь, позволило выделить больше средств на наслаждение лугами.

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