- Примечательна неожиданная тенденция к росту в промышленной среде для химических веществ.

В августе после двух последовательных неудач деловая обстановка в химической промышленности Германии неожиданно улучшилась. Индекс Института Ифо вырос на 4,2 пункта, достигнув уровня -5,6 пункта, как заявили мюнхенские ученые. В частности, компании стали более оптимистично относиться к своей текущей ситуации, что отразилось в росте на 1,2 пункта. Однако их ожидания в отношении ближайшего будущего несколько снизились.

По словам эксперта Института Ифо Анны Вольф, "химическая промышленность противостоит общему негативному тренду". Продолжающееся снижение цен на энергоносители в течение последнего года способствует стабильности в этом секторе.

Тем не менее, оптимизм не повсеместно распространен в отрасли. Примерно 40,1% компаний отметили снижение своих заказов. Однако прогнозы по экспорту хотя бы отчасти свидетельствуют о позитивных ожиданиях.

Продолжающийся рост в секторе производства в химической промышленности Германии можно объяснить снижением цен на энергоносители в течение последнего года. Тем не менее, значительное количество компаний в отрасли испытывают снижение заказов, что указывает на некоторые трудности в производственном процессе.

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