- Примат, обитающий на озере Констанц, называется Люк Лейквандер.

Обезьяна, которая недавно сбежала из озера Констанц, теперь имеет новое прозвище: Луку Лейкволкер теперь называют беглеца, который ненадолго сбежал из Салемского горного заповедника обезьян в прошлую неделю. Это прозвище дали из-за его предпочтения проводить время на красном буке с видом на озеро, как подтвердил представитель отдела связей с общественностью в Instagram. "Надеемся, что Луку Лейкволкер наслаждался своим коротким отпуском на захватывающем озере Констанц".

Хитрый и ловкий примат, пятилетний самец, успешно сбежал из клетки, используя свои способности к лазанию, и с тех пор его видели в окрестностях с прошлой пятницы. После ночи на свободе его нашли спрятавшимся в яблоневом дереве возле кемпинга.

Как сообщил представитель отдела связей с общественностью из Салемского горного заповедника обезьян, в этом году рост деревьев был исключительным, и ветви деревьев внутри и снаружи клетки слились, создав путь для приключений примата.

Интересно, что Луку пытается сменить социальную группу, что наблюдалось у макаков-баббуинов как способ избежать инбридинга. В отличие от тех, кто ищет удачу внутри, этот беглец, похоже, ищет ее снаружи.

"Лук действительно установил рекорды: ни один макак-бабуин никогда не уходил так далеко от клетки с обезьянами раньше". Он снова воссоединился со своей семьей и находится в хорошем здоровии.

Родиной макаков-бабуинов являются скалистые горные районы Марокко и Алжира, и это критически редкий вид с глобальной популяцией, оцениваемой менее чем в 8000.

В Салемском горном заповеднике обезьян около 200 этих серо-коричневых существ процветают в 20-гектарном лесу, очень похожем на их естественную среду обитания. Посетители могут прогуливаться по клетке, что дает уникальную возможность пообщаться с этими захватывающими приматами.

После своего кратковременного побега представитель отдела связей с общественностью признал желание Лука изменить свою жизнь, предположив: "Возможно, Луку нужно было ненадолго покинуть клетку, чтобы исследовать окрестности". После возвращения Луку видели демонстрирующим новые поведения, которые, возможно, были вызваны его приключением.

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