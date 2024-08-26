- Приложение, предназначенное для борьбы с чрезмерным потреблением медиа

В ходе изучения проблем, связанных с цифровыми медиа у подростков, медицинские работники и психологи экспериментируют с инновационной программой терапии на основе приложений в различных учреждениях в Гессене. Четыре детских и подростковых амбулаторных клиники Vitos, расположенные в Эльтвилле, Висбадене, Идштайне и Келькхайме, участвуют в общенациональном исследовании, возглавляемом Медицинским университетом Hamburge-Eppendorf. Эта терапевтическая стратегия, названная "Res@t", включает в себя десятинедельный цифровой обучающий курс. Приложение работает на смартфонах или планшетах и предназначено для лиц в возрасте от 10 до 19 лет и их родителей.

Фабиан Фукс, главный психолог в детской и подростковой амбулаторной клинике Vitos в Идштайне, подчеркивает постоянное присутствие цифровых медиа в жизни молодых людей и трудности, которые возникают, когда им трудно отключиться от своих устройств, особенно когда у них есть задания. Откладывание или откладывание повседневных Activities является обычным явлением.

Частые споры о времени экрана могут служить предупреждающим знаком, считает Даниэль Саммет, главный врач детской и подростковой амбулаторной клиники Vitos в Висбадене. Медиа-зависимость характеризуется чрезмерным или неконтролируемым потреблением в трех областях: играх, социальных сетях и потоковом просмотре. Если человек не может контролировать свой использование, это может указывать на проблему. Другие предупреждающие знаки включают споры в семье о времени экрана или пренебрежение хобби из-за длительного использования цифровых устройств.

Основная цель приложения Res@t - дополнить терапию, снизив отрицательные последствия непропорционального или нерегулируемого потребления медиа. Кроме того, приложение стремится укрепить навыки управления стрессом у пациентов и улучшить их социальные отношения. Оно также поощряет здоровые привычки, такие как соблюдение регулярного режима сна, у детей и подростков. Фукс также упоминает о важности зон без медиа для всей семьи, где они воздерживаются от использования смартфонов.

По словам Фукса, уникальность Res@t заключается в том, что оно включает родителей и использует саму среду, вызывающую озабоченность. Психическое благополучие молодых людей не заключается в полном исключении использования цифровых медиа, а скорее в продвижении их контролируемого использования. Содержание приложения основано на проверенных терапевтических техниках для решения проблем, связанных с цифровыми медиа.

С марта клиники Vitos участвуют в исследовании, в котором приняли участие значительное количество участников. Проект исследования должен завершиться в августе 2025 года, после чего, если результаты окажутся положительными, он будет предложен по всей стране. Как сообщает Медицинский университет Eppendorf, в этом исследовании участвуют 22 исследовательских партнера, из которых пять из Гессена. В настоящее время в нем участвуют около 100 участников.

Эксперты отмечают увеличение патологического использования цифровых медиа в последнее время, даже во время пандемии COVID-19, при этом около шести процентов немецких детей и подростков демонстрируют признаки расстройства, связанного с цифровыми медиа. Те, кто страдает, часто имеют сопутствующие расстройства, такие как депрессия или тревога, говорит Саммет.

Приложение Res@t, которое используется в различных учреждениях в Гессене, включает в себя десятинедельный цифровой обучающий курс для детей и подростков, направленный на укрепление их навыков управления стрессом и поощрение здоровых привычек. Несмотря на присутствие цифровых медиа в жизни молодых людей, создание зон без медиа в семье может помочь поощрить их контролируемое использование и улучшить психическое благополучие.

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