- Приятный летний период для летучих мышей - запланированы мероприятия "Уикенд летучих мышей".

Летний климат Тюрингии благоприятствует популяциям летучих мышей. "К счастью, не было чрезмерной засухи, и мы имели кратковременные жары вместо затяжных; такая погода идеальна для животных," прокомментировал Мартин Бидерманн, глава группы по защите и изучению летучих мышей в Тюрингии.

Ранее, внезапное похолодание в августе создало трудности для молодых летучих мышей, затрудняя их полет. "Это затрудняло поиск пищи," уточнил Бидерманн. В отличие от этого, сильная жара в прошлом приводила к тому, что молодые летучие мыши покидали свои гнезда в поисках более прохладного воздуха, в результате чего некоторые из них падали.

Поддержка летучих мышей

По словам экспертов, в Тюрингии обитают более 20 видов защищенных летучих мышей. Бидерманн привел в качестве положительного примера малую ушную летучую мышь, чья популяция растет благодаря усилиям добровольцев по защите летучих мышей, поддерживаемых Министерством окружающей среды, реализующим защитные меры в их гнездах.

Владельцы домов и жильцы зданий могут способствовать сохранению летучих мышей, предоставляя им гнезда на своих зданиях. Фонд летучих мышей предоставляет руководство, и совместно с Министерством окружающей среды награждает "дружественные к летучим мышам" дома табличкой. Бидерманн оценивает, что около 1600 таких табличек были вручены.

Мероприятие Ночь летучих мышей в субботу

В различных местах Тюрингии в эту субботу будут представлены информация и мероприятия, связанные с гнездами летучих мышей. Природоохранная ассоциация NABU организует многочисленные мероприятия в рамках международной Ночи летучих мышей 24 августа. Мероприятия запланированы в Зелле-Майлисе, Эрфурте, Досдорфе возле Арнштадта, Лайнефельде-Ворбисе, Веймаре, Готе, Йене, Бад-Лангензальце и Эрфурт-Миттельхаузен.

Несмотря на различные трудности, с которыми сталкиваются популяции летучих мышей, благоприятный летний климат в Тюрингии существенно способствует их выживанию. В этом году умеренные погодные условия позволили молодым летучим мышам легче адаптироваться, уменьшая борьбу за пищу и гнездование.

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