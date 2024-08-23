Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Приятный летний период для летучих мышей - запланированы мероприятия "Уикенд летучих мышей".

Хорошие погодные условия благоприятствуют летучим мышам в Тюрингии в этом году, чем прошлом.uy Для тех, кто хочет расширить свои знания о этих существах и потенциально общаться с ними, событие запланировано на этогорье.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
24 августа также считается днем ​​совы в Тюрингии, предоставляя многочисленные возможности изучить...
24 августа также считается днем ​​совы в Тюрингии, предоставляя многочисленные возможности изучить этих ночных существ.

- Приятный летний период для летучих мышей - запланированы мероприятия "Уикенд летучих мышей".

Летний климат Тюрингии благоприятствует популяциям летучих мышей. "К счастью, не было чрезмерной засухи, и мы имели кратковременные жары вместо затяжных; такая погода идеальна для животных," прокомментировал Мартин Бидерманн, глава группы по защите и изучению летучих мышей в Тюрингии.

Ранее, внезапное похолодание в августе создало трудности для молодых летучих мышей, затрудняя их полет. "Это затрудняло поиск пищи," уточнил Бидерманн. В отличие от этого, сильная жара в прошлом приводила к тому, что молодые летучие мыши покидали свои гнезда в поисках более прохладного воздуха, в результате чего некоторые из них падали.

Поддержка летучих мышей

По словам экспертов, в Тюрингии обитают более 20 видов защищенных летучих мышей. Бидерманн привел в качестве положительного примера малую ушную летучую мышь, чья популяция растет благодаря усилиям добровольцев по защите летучих мышей, поддерживаемых Министерством окружающей среды, реализующим защитные меры в их гнездах.

Владельцы домов и жильцы зданий могут способствовать сохранению летучих мышей, предоставляя им гнезда на своих зданиях. Фонд летучих мышей предоставляет руководство, и совместно с Министерством окружающей среды награждает "дружественные к летучим мышам" дома табличкой. Бидерманн оценивает, что около 1600 таких табличек были вручены.

Мероприятие Ночь летучих мышей в субботу

В различных местах Тюрингии в эту субботу будут представлены информация и мероприятия, связанные с гнездами летучих мышей. Природоохранная ассоциация NABU организует многочисленные мероприятия в рамках международной Ночи летучих мышей 24 августа. Мероприятия запланированы в Зелле-Майлисе, Эрфурте, Досдорфе возле Арнштадта, Лайнефельде-Ворбисе, Веймаре, Готе, Йене, Бад-Лангензальце и Эрфурт-Миттельхаузен.

Несмотря на различные трудности, с которыми сталкиваются популяции летучих мышей, благоприятный летний климат в Тюрингии существенно способствует их выживанию. В этом году умеренные погодные условия позволили молодым летучим мышам легче адаптироваться, уменьшая борьбу за пищу и гнездование.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В этом году урожай яблок не такой обильный, как обычно.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

Текущий урожай яблок снижен из-за холодной весны, которую мы пережили. Сообщается, что качество яблок из Старых Земель остается удовлетворительным.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Существует множество заблуждений о разных видах летучих мышей, многие из которых находятся на грани...
Федеральные земли Германии

Специалисты пересмотрели мнение: летучие мыши заслуживают защиты, а не страха

Невзрачно преследуя свою добычу, играя важные роли в экосистемах и страдая от потери среды обитания и сокращения популяций насекомых, Международная Ночь Летучих Мышей служит для обращения внимания на этих Малоизвестных Существ.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Германии, год добровольной социальной службы (ФСЖ) в сфере здравоохранения имеет большую...
Федеральные земли Германии

Берлин отмечает шесть десятилетий добровольческого служения

Примерно 2000 юношей и девушек добровольно участвуют в социальных службах в Берлине ежегодно, при этом определенные районы пользуются большей популярностью среди волонтеров.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В результате аварии с участием транспортного средства мотоциклист погибает.
Федеральные земли Германии

В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

71-летний мотоциклист пытается перейти с грунтовой дороги на общественную и, к сожалению, не замечает встречный автомобиль, что wprowad в лобовое столкновение.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

В этом году урожай яблок не такой обильный, как обычно.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

Текущий урожай яблок снижен из-за холодной весны, которую мы пережили. Сообщается, что качество яблок из Старых Земель остается удовлетворительным.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Существует множество заблуждений о разных видах летучих мышей, многие из которых находятся на грани...
Федеральные земли Германии

Специалисты пересмотрели мнение: летучие мыши заслуживают защиты, а не страха

Невзрачно преследуя свою добычу, играя важные роли в экосистемах и страдая от потери среды обитания и сокращения популяций насекомых, Международная Ночь Летучих Мышей служит для обращения внимания на этих Малоизвестных Существ.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Германии, год добровольной социальной службы (ФСЖ) в сфере здравоохранения имеет большую...
Федеральные земли Германии

Берлин отмечает шесть десятилетий добровольческого служения

Примерно 2000 юношей и девушек добровольно участвуют в социальных службах в Берлине ежегодно, при этом определенные районы пользуются большей популярностью среди волонтеров.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Эндрю Тейт и его брат Тристан вновь сталкиваются с обвинениями в серьезном неподобающем поведении...
Панорама

Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей.

- Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей. Британский социальный influencer Эндрю Тейт, в настоящее время находящийся под следствием по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, был помещен под домашний арест в Румынии в рамках нового расследования. 37-летний Эндрю и его брат Тристан Тейт были

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно