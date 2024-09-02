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Приятное начало недели в Берлине и Бранденбурге, температура может достичь 30 градусов.

Горячие летние вибрации сохраняются, когда мы вступаем в новую неделю. Во вторник прогнозируется рост температуры, который, возможно, будет сопровождаться грозой и кратковременными дождями.

 and  Ksenia Johnson
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Прогнозируется солнечная погода и температура до 30 градусов для Берлина и Бранденбурга в начале...
Прогнозируется солнечная погода и температура до 30 градусов для Берлина и Бранденбурга в начале недели. [Архивное фото]

- Приятное начало недели в Берлине и Бранденбурге, температура может достичь 30 градусов.

Город Берлин и прилегающий к нему регион Бранденбург встречают новый день под лучами солнца. Раннее утро приносит рассеянные области тумана, как и предсказывал Немецкий метеорологический сервис (DWD). День проходит в основном под солнцем, рассеивая перистые облака вокруг. Термометр колеблется между 25 и 30 градусами Цельсия. После заката небо сохраняет свою ясность, с температурами, понижающимися до 15-18 градусов Цельсия.

Вторник начинается с ясного неба, но к послеполуденному времени облака сгущаются над западным Бранденбургом, приводя к локальным дождям и сильным грозовым ливням. Индекс тепла будет колебаться между 30 и 33 градусами Цельсия.

Когда вторник переходит в среду, небо остается облачным. Сначала ожидаются грозы, за которыми последуют рассеянные дождевые shower. Температура упадет до 16-20 градусов Цельсия.

Немецкий метеорологический сервис (DWD) предсказывал солнечную погоду для Берлина и Бранденбурга, но во вторник западный Бранденбург столкнулся с грозовыми ливнями и сильными дождями. Несмотря на погодные трудности, город и его регион продолжают стойко переносить их.

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