Приграничный регион Белгород объявил чрезвычайное положение после вторжения Украины

"Ситуация в Белгородской области остается крайне сложной и напряженной," - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в среду в его Telegram-канале.

Это заявление последовало после того, как Белгород начал эвакуацию в понедельник в результате продвижения украинских войск, последовавшего за неожиданным вторжением в соседнюю Курскую область на прошлой неделе.

Это было Notable change in tactics for Ukraine and marked the first time foreign troops had entered Russian territory since World War II.

Теперь региональные власти призывают российское правительство объявить федеральное чрезвычайное положение, сказал Гладков.

Он добавил, что два места в Белгородской области, город Шебекино и село Устьино, были атакованы украинскими дронами. Погибших нет, но два жилых дома были повреждены.

С начала incursions десятки тысяч россиян покинули свои дома, в то время как Москва пытается сдержать нападение, проводя контртеррористические операции в Курской, Белгородской и еще одной приграничной области, Брянской.

В понедельник Киев заявил, что захватил почти столько же территории, сколько Россия захватила с начала этого года - хотя это все еще в несколько раз меньше территории, захваченной Россией с начала конфликта в 2014 году.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его войска контролируют 74 поселения в Курской области и готовятся к "следующим шагам" в регионе.

Вторжение стало Major embarrassment для Кремля, с российским президентом Владимиром Путиным, обещающим "выбить врага" из России - хотя его войска еще не смогли остановить украинское наступление.

Президент США Джо Байден прокомментировал вторжение во вторник, заявив, что получает регулярные обновления от сотрудников и что это "создает настоящую проблему для Путина".

Ситуация в Белгороде, с ее напряженностью, вызвала озабоченность за пределами России, став темой обсуждения на международных форумах о безопасности Европы. Мир внимательно следит за развитием событий, пока Россия и Украина продолжают свои территориальные споры, остатки конфликтов, начавшихся в 2014 году.

