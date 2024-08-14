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Федеральные земли ГерманииНовостиУголовное разбирательство

Приговор по делу о правом заговоре

Речь идёт о правотеррористическом перевороте и государственной измене: Приговор будет оглашён на процессе мужчины из окружения 'Реichsbürger' в Дюссельдорфе.

 and  Michael Bootcampf
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Защитник из Хайлигенхауза рядом с Дюссельдорфом якобы планировал нападения и готовил...
Защитник из Хайлигенхауза рядом с Дюссельдорфом якобы планировал нападения и готовил государственный переворот с помощью группы "Граждане рейха", как сообщила прокуратура Дюссельдорфа.

- Приговор по делу о правом заговоре

В среду (с 10:30) Верховный земельный суд Дюссельдорфа вынесет приговор по делу о подозрении в правых террористических действиях против подозреваемого из Heiligenhaus возле Эссена. Теперь 50-летнему подсудимому инкриминируют членство в террористической организации и подготовку к государственной измене.

Представитель прокуратуры Дюссельдорфа ранее просил приговорить его к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Мужчина признал свою причастность к плану переворота во время суда. Он присоединился к правым террористическим "Группе Кайзеррейх" и поддерживал их планы переворота.

Атаки на линии электропередач и похищение

Защита просила приговорить его к не более чем двум с половиной годам тюрьмы и перевести в открытый режим. Они подчеркнули, что он не был "гражданином Рейха", а скорее заблудшим противником COVID-19, который просто хотел выделиться среди заговорщиков. Адвокаты назвали его "бумажным тигром".

По версии обвинения, "Группа Кайзеррейх" планировала использовать взрывчатку для нарушения энергоснабжения Германии на несколько недель. Кроме того, планировалось похищение федерального министра здравоохранения Карла Лаутенбаха (СДПГ). Действие переворота изначально было запланировано на май 2022 года.

В Гамбурге одного из сторонников группы уже приговорили к условному сроку в 24 месяца в начале июля. Процесс против пяти подозреваемых в руководстве продолжается уже более года в Верховном земельном суде в Кобленце.

Приговор по уголовному делу против правого террориста может повлиять на его приговор за участие в планах переворота и членство в террористической организации. Прокуратура требовала строгое наказание из-за его поддержки "Группы Кайзеррейх" в атаках на линии электропередач и плане похищения.

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