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Приговор к тюремному заключению за правое государственное переворотное заговоры

Среда правосудия не рассматривает 50-летнего члена группы 'Кайзерреих' как 'бумажного тигра'. Житель 'Сцены рейхсгражданина' получает тюремный срок из-за планов правого экстремистского путча.

 and  Elizabeth Wells
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Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил члена группы ' Kaiserreich' к тюремному сроку в два...
Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил члена группы ' Kaiserreich' к тюремному сроку в два года и десять месяцев.

- Приговор к тюремному заключению за правое государственное переворотное заговоры

Член ультраправой группы "Кайзеррейх" приговорен Высшим региональным судом Дюссельдорфа к тюремному заключению сроком два года и десять месяцев. 50-летний бывший техник из Heiligenhaus признан виновным в членстве в террористической организации на территории Германии и подготовке тяжкого преступления против государственной власти.

Ордер на арест, действующий с прошлого октября, был отменен при условии отчета, так что осужденный пока на свободе. Решение о том, сможет ли он отбывать остаток срока в открытом режиме, как просят его адвокаты, будет принято позднее. Так как ни сторона защиты, ни сторона обвинения не обжаловали приговор, он вступил в силу.

Представитель прокуратуры Дюссельдорфа требовал более длительного тюремного заключения в три года и девять месяцев. Мужчина признал в суде, что присоединился к ультраправой террористической группе "Кайзеррейх" и поддерживал планы переворота.

Саботаж линий электропередач и похищение

Согласно обвинительному заключению, группа "Кайзеррейх" планировала использовать взрывчатку для нарушения энергоснабжения Германии в течение недель. Кроме того, планировалось похищение федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха (СДПГ). Действие переворота было первоначально запланировано на май 2022 года.

Адвокаты осужденного представили своего клиента в суде как "бумажного тигра", который не был "гражданином рейха", а скорее заблудшим противником COVID-19. Он хотел лишь казаться важным среди заговорщиков.

В Гамбурге одного из сторонников группы уже приговорили к условному сроку в 24 месяца в начале июля. Процесс против пяти предполагаемых главарей продолжается в Высшем региональном суде Кобленца.

Комиссия, согласно статье 113, должна принять связанные с делом исполнительные акты. Исполнительные акты, упомянутые в статье 113, направлены на усиление мер безопасности против террористических организаций на территории Германии, подобных той, членом которой был осужденный.

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