Приготовьтесь к возможному снижению процентной ставки, приобретя дом с этой важной информацией под рукой.

Цены на ипотеку удвоились с 2020 года, способствуя созданию одного из самых дорогих рынков недвижимости в истории. Хотя ФРС не напрямую контролирует цены на ипотеку, ее деятельность влияет на стоимость заимствований во всей экономике.

Самый заметный эффект: снижение процентных ставок могло бы ослабить давление на цены на ипотеку, сделав одну часть уравнения покупки дома более управляемой. Это могло бы стать хорошими новостями для первичных покупателей жилья и существующих домовладельцев, которые воздерживались от продажи своих собственности в условиях более высоких процентных ставок. Однако это также могло бы привести к более жесткой конкуренции среди покупателей жилья.

На самом деле, цены на ипотеку уже начали демонстрировать устойчивое снижение в преддверии ожидаемого снижения ставки ФРС в среду. По данным Фредди Мак, средняя фиксированная ставка по ипотеке на 30 лет снизилась до 6,20% на прошлой неделе - самого низкого уровня с февраля 2023 года - и значительно ниже пика прошлого года в 7,79%.

Изменение процентной ставки на один процентный пункт может показаться незначительным, но оно может привести к тому, что покупатели жилья сэкономят сотни долларов в ежемесячных платежах.

Рассмотрим, например, дом, проданный за 422 600 долларов, что является средней ценой продажи дома в США по данным Национальной ассоциации риэлторов. При условии, что покупатель делает первоначальный взнос в размере 20% при закрытии и имеет стандартную фиксированную ставку по ипотеке на 30 лет, покупатель мог бы сэкономить более 2600 долларов в год на процентах, если бы он получил ставку 6%, по сравнению с 7%.

Влияние на обязательства

Еще одним основным фактором, способствующим трудностям на рынке недвижимости, является предложение: домовладельцы, которые получили сверхнизкие ставки по ипотеке в период пандемии, были менее склонны продавать свои собственность. Это привело к более интенсивной конкуренции и часто к торгам за существующие дома на рынке.

Снижение цен на ипотеку finally могло бы ослабить этот эффект "обязательств" по ипотеке.

"Есть домовладельцы, которые хотели бы уже продать, но не могут позволить себе следующую ипотеку из-за высоких ставок", - сказал Дарл Фэрвэзер, главный экономист Redfin. "Чем ниже ставки, тем более реальным становится для этих людей продать свой дом и купить другой".

Однако маловероятно, что цены на ипотеку вернутся к уровню, который был во время пандемии, когда ФРС экстренно снизила процентные ставки для стимулирования экономики, сказал Фэрвэзер.

Большинство аналитиков ожидают, что ФРС снизит свою базовую процентную ставку только на четверть процентного пункта в среду. Хотя ожидаются дальнейшие снижения, не ясно, когда они произойдут.

По прогнозам Уэллс Фарго, средняя фиксированная ставка по ипотеке на 30 лет составит 6,5% к концу 2024 года и 5,9% к концу 2025 года.

Если вы купили дом в 2022 или 2023 году, возможность рефинансирования вашей ипотеки может показаться привлекательной по мере снижения ставок. Некоторые финансовые консультанты рекомендуют ждать, пока вы не сможете получить ставку по ипотеке, которая на один процентный пункт ниже текущей ставки, сказал Фэрвэзер.

"Если у вас была ставка по ипотеке 7,5%, вы, возможно, уже можете рефинансироваться", - сказал он. "Если бы я был на месте человека, который получил высокую ставку, я бы, скорее всего, подождал, чтобы увидеть, куда пойдут ставки".

Двуострый меч?

Если вы потенциальный покупатель жилья, который хочет вернуться на рынок, дальнейшее снижение цен на ипотеку могло бы стать двуострым мечом.

Хотя более низкие цены могли бы предоставить покупателям жилья большую покупательную способность, они также могли бы привести к увеличению конкуренции за дома на рынке, еще больше повысив уже рекордные цены на недвижимость.

"Это одна из тех вещей, на которые нужно обратить внимание, чего вы хотите", - сказал Грег Макбрайд, главный финансовый аналитик Bankrate. "Дальнейшее снижение ставок по ипотеке могло бы вызвать всплеск спроса, который сделает покупку дома еще сложнее".

Еще одним фактором, который в конечном итоге мог бы увеличить спрос, являются недавние изменения правил, введенные Национальной ассоциацией риэлторов.

Изменения, вступившие в силу 17 августа, предназначены для изменения того, как 1,5 миллиона риэлторов NAR получают вознаграждение за помощь людям в покупке и продаже домов.

"В настоящее время на рынке недвижимости довольно сложно ориентироваться из-за этих изменений правил", - сказал Фэрвэзер. "Я думаю, что многие покупатели откладывают свои покупки до следующего года".

В конечном итоге трудно идеально угадать рынок недвижимости, но общение с различными кредиторами по ипотеке может помочь вам получить более низкую ставку.

Хотя снижение цен на ипотеку могло бы сделать идею покупки дома более привлекательной для некоторых, это не должно быть единственным определяющим фактором, сказал Лео Пареха, CEO eXp Realty, одной из крупнейших компаний по недвижимости в США.

"Я всегда советую людям зафиксировать то, что они могут себе позволить", - сказал Пареха. "Ваш дом - это место, где вы воспитываете свою семью. Это ваш образ жизни, близость к деятельности, школе и многим другим компонентам. Это не просто возвращение на инвестиции".

Снижение цен на ипотеку могло бы побудить больше домовладельцев продавать свои собственность, так как более низкие ставки делают получение новой ипотеки более реальным. Тем не менее, значительное снижение цен на ипотеку могло бы привести к более жесткой конкуренции среди покупателей жилья, что, в свою очередь, могло бы еще больше повысить цены на недвижимость.

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