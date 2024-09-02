- Приглашательница встретила опасность из-за загадочных маскированных людей

Недавно, после того как хозяин таверна в Идар-Оберштейне, районе Биркенфельда, закрепился на своем посту, он столкнулся с проблемами от двух в масках. Один из них был вооружен, но не требовал денег, как сообщали власти из Трира. Они считают, что этот инцидент может быть связан с личными проблемами. Из-за этих подозрений был развернут значительный полицейский ответ.

Когда хозяин таверны ответил перцовым баллончиком, нападавший ответил выстрелом в него. Цель осталась невредимой, так как пуля не попала в цель, как сообщили дополнительные данные полиции. После этого мужчины скрылись в темноте, оставаясь невидимыми. Хозяин забаррикадировался внутри и позвонил в полицию.

Полиция с высокой долей уверенности подозревает, что пистолет был холостым, как они объявили. Поиски двух молодых людей, примерно 20 лет, одетых в черные толстовки, продолжаются. Прохожим рекомендуется держаться подальше от района. Общественность просят не подбирать автостопщиков.

Хозяин таверны вздохнул с облегчением, когда пуля из пистолета пролетела мимо него в ресторане. Несмотря на инцидент, бизнес в ресторане шел как обычно.

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