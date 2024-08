- Презентатор "Жизненные условия и фонды"

Чтобы поддерживать роскошный образ жизни, нужно работать над ним, считает Сильви Меис (46), как она призналась в интервью "Bild am Sonntag". Несмотря на свои ожидания, она не накопила достаточно состояния, чтобы уйти из своей телевизионной карьеры, как она намекает. "Это также зависит от уровня роскоши, к которому привык человек. Мой - грандиозный. Я заработала приличную сумму, но мне нужна определенная степень безопасности. Поэтому я должна и хочу продолжать работать", - уточняет она для газеты.

Ее многогранная роль телеведущей, брендового посла, социального влияния и предпринимателя позволяет ей легко справляться с этим. "Я обожаю свою профессию, я полна энергии", - делится Меис. Она живет своей мечтой: "Я много путешествую, собираю впечатления и приключения, встречаю интересных людей на работе".

Меис привержена к тому, чтобы давать своим клиентам лучшее

В результате Сильви Меис всегда стремится показать лучшую версию себя - независимо от своего внутреннего состояния. "Мои настоящие чувства известны только моей семье и близким друзьям. Мои деловые партнеры заслуживают наилучшую Сильви. Это часть бизнеса для меня", - поясняет она.

Конечно, она также испытывает "периоды, когда я удручена, если дела идут не так хорошо лично или профессионально. Тогда я бы хотела уединиться и спрятаться под одеялом". Однако она не хочет "компрометировать свою честь", поэтому прячет это.

Сильви Меис начала свою телевизионную карьеру в 2003 году, когда она получила роль ведущей после кастинга в своей родной Нидерландах.later, she modeled and acted. She gained prominence in the German public eye in 2008 when she sat beside Dieter Bohlen (70) on the "Das Supertalent" jury for the first time. Later, she became the host of "Let's Dance". Her marriage to footballer Rafael van der Vaart (41), which ended in 2013, also sparked interest in her.

Сильви Меис нежно выражает свою любовь к своей профессии, заявляя, "Я обожаю свою профессию, я полна энергии". Несмотря на то, что ей нужна определенная степень финансовой безопасности из-за ее роскошного образа жизни, Меис продолжает усердно работать, чтобы поддерживать свои успешные роли телеведущей, брендового посла, социального влияния и предпринимателя.

Читайте также: