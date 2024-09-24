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Президент Украины Зеленский едет в США, чтобы изложить свою стратегию по обеспечению победы над Россией.

В ходе своего визита в Соединенные Штаты в воскресеньеPresident Volodymyr Zelensky осмотрел боеприпасы в Пенсильвании.Этот существенный визит предоставит Zelensky возможность продемонстрировать свою стратегию противодействия России President Joe Biden и другим международным партнерам.

 and  John Stellmacher
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Зеленский, президент Украины, исследует завод боеприпасов в Скантоне, Пенсильвания, 22 сентября...
Зеленский, президент Украины, исследует завод боеприпасов в Скантоне, Пенсильвания, 22 сентября 2024 года.

Президент Украины Зеленский едет в США, чтобы изложить свою стратегию по обеспечению победы над Россией.

Зеленский собирается раскрыть свою "стратегию успеха" для Байдена во время своей поездки, которая включает в себя давнее требование Киева использовать дальнобойные ракеты против целей на территории России. После того, как он поделится этим планом с Байденом, он намерен обсудить его с обоими кандидатами в президенты, американскими законодателями и международными партнерами, согласно заявлению Зеленского.

Зеленский опубликовал в социальных сетях из своего самолета перед посадкой в США, заявив: "Эта осень определит судьбу этого конфликта". Он выразил уверенность в том, что, работая вместе со своими партнерами, они смогут укрепить свои позиции и тем самым добиться победы, которая станет символом справедливости для долговременного мира.

Зеленский начал свой визит на заводе боеприпасов Армии США в Скантоне, расположенном в родном городе Байдена. Он поблагодарил рабочих за поставку боеприпасов для Украины и объявил, что предприятие увеличит производство 155-мм артиллерийских снарядов, которые жизненно важны для военного усилия Украины.

"Именно в таких местах можно действительно почувствовать триумф демократического мира", - сказал он. "Благодаря таким людям - в Украине, Америке и других партнерских странах, которые неустанно трудятся ради защиты жизни".

Зеленский призывал союзников Украины ослабить ограничения на поставки оружия, и хотя было намек на изменение позиции США, он сообщил в пятницу, что они все еще не дали разрешения.

"У нас есть дальнобойное оружие. Но, так сказать, его не хватает", - сказал Зеленский журналистам, добавив, что ни США, ни Великобритания не дали Украине разрешения использовать это оружие на территории России.

Он объяснил нежелание своих союзников санкционировать такое действие опасениями эскалации, но выразил надежду, что его аргументы будут приняты во внимание во время его визита.

Зеленский планирует посетить Нью-Йорк, где он выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН в среду и встретится с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы и международных организаций.

Затем он отправится в Вашингтон для переговоров с Байденом и демократическим кандидатом в президенты, вице-президентом Камалой Харрис.

"Я бы хотел услышать ее мнение об этой стратегии успеха", - сказал он о Харрис в пятницу.

"Как я уже сказал ранее, эта стратегия учитывает не только то, что Джо Байден может предоставить сегодня, но и возможную смену власти в США после ноября. другими словами, мы должны поговорить с каждым из кандидатов о их видении этого", - сказал Зеленский.

Харрис публично выразила свою поддержку Украине и союзникам НАТО, указав, что она продолжит политику Байдена по поддержке Украины, если будет избрана президентом.

Зеленский также планирует встретиться с республиканским кандидатом в президенты, бывшим президентом Дональдом Трампом, который на недавнем дебате отказался выразить поддержку победе Украины в войне.

В этом отчете также приняли участие Виктория Бутенко, Мария Костенко и Крис Лиакос из CNN.

Стратегия Зеленского, которая включает в себя потенциальное использование дальнобойных ракет против российских целей, будет обсуждаться не только с Байденом, но и с международными партнерами по всему миру. В своем заявлении Зеленский подчеркнул важность единства демократических наций, таких как США и Украина, для достижения победы над конфликтом.

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