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Президент России Владимир Путин выразил желание вмешаться в спор между Азербайджаном и Арменией.

Во время своей поездки в Азербайджан российский лидер Владимир Путин проявил заинтересованность в посредничестве в споре с близлежащей Арменией. Путин statemented "Если мы сможем способствовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, это доставит нам большую...

 and  Viktoriya Miller
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Президент России Владимир Путин выразил желание вмешаться в спор между Азербайджаном и Арменией.

Владимир Путин упомянул после своей встречи, что поделится с премьер-министром Николаем Пашиняном Армении результатами обсуждений. Путин подчеркнул, что участие России в делах Южно-Кавказского региона, в том числе недавних событиях, требует вмешательства в тех областях, где это необходимо.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана, высказал свои мысли в понедельник, заявив, что безопасность региона зависит от тесной координации между его страной и Россией. Алиев увидел в недавних событиях возможности для долгосрочного мира в Южно-Кавказском регионе, имея в виду захват Азербайджаном Нагорного Карабаха в сентябре прошлого года, области, которая в течение трех десятилетий контролировалась армянскими сепаратистами.

Азербайджан вернул контроль над спорной областью, в основном населенной этническими армянами и юридически принадлежащей Азербайджану, в результате масштабной военной кампании в сентябре 2023 года. Более 120 000 армянских жителей бежали в Армению после этого наступления, и Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках. Кроме того, Азербайджан предъявил претензии на части территории Армении.

Армения также выразила разочарование тем, что российские миротворческие силы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, не вмешались во время азербайджанского наступления. В результате страна усилила свои связи с Западом, в том числе с США - шаг, который не понравился России. Tanto Армения, как и Азербайджан, были бывшими советскими республиками до 1991 года, и Россия по-прежнему считает обе страны находящимися в своей сфере влияния.

Азербайджан является значительным поставщиком природного газа на мировом рынке. В контексте конфликта на Украине и сдвига Европы от импорта российской энергии эти ресурсы стали еще более важными. Кроме того, конференция ООН по изменению климата COP29 состоится в Азербайджане в ноябре.

jhm/kas

Соседними странами Нагорного Карабаха, захваченного Азербайджаном, являются Армения, где более 120 000 армянских жителей бежали из-за наступления, и Россия, которая выразила недовольство стремлением Армении укрепить связи с Западом, в том числе с США.

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