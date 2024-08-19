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ПолитикаНовостиПредседатель Европейского парламента

Президент России Путин и лидер Азербайджана Алиев собираются построить нефтяные танкеры.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Мы рады выразить наше удовлетворение степенью сотрудничества между нашими странами.
Мы рады выразить наше удовлетворение степенью сотрудничества между нашими странами.

Президент России Путин и лидер Азербайджана Алиев собираются построить нефтяные танкеры.

Азербайджан, известный своей значительной ролью в поставках энергии в ЕС, и Россия, богатая нефтью соседняя страна, решили укрепить свое партнерство. Об этом было объявлено на встрече президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в Баку. Планы включают строительство небольших танкеров для перевозки нефти из Каспийского и Черноморского регионов в Средиземное море и, в конечном итоге, на мировой рынок. Кроме того, оба лидера обсудили расширение сотрудничества в сфере высшего образования.

Алиев выразил удовлетворение existing cooperation между их странами во время встречи. Этот высокопрофильный двухдневный визит Путина мог символизировать сдвиг в альянсах в сложном политическом ландшафте Кавказского региона.Traditionally, Азербайджан, с его значительными нефтяными запасами, поддерживал в основном самостоятельную политику, отделяясь от влияния Москвы. Однако Россия исторически поддерживала Армению в Кавказском регионе. Недавнее недовольство в Армении из-за нежелания России вмешиваться во время возвращения Азербайджана Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года привело к сдвигу в альянсах. В результате армянские жители покинули свои дома из страха мести.

Путин предложил, что Россия могла бы потенциально внести свой вклад в продолжающиеся мирные переговоры между Баку и Ереваном. Он также упомянул, что будет сообщать об этих дискуссиях премьер-министру Армении Никола Пашиняну. Совместное заявление, выпущенное двумя лидерами, подчеркнуло "глубокое доверие" между ними, что позволяет им свободно обсуждать tanto bilateral как международные дела. Алиев, который правит Азербайджаном железной рукой, подобно Путину, и сталкивается с критикой за серьезные нарушения прав человека, посетил Москву в апреле. Помимо своей роли в качестве важного поставщика энергии для ЕС, Азербайджан играет критическую роль в энергетической безопасности региона.

Президент Европейского парламента мог бы выразить свой интерес к укрепившемуся партнерству между Азербайджаном и Россией, учитывая его потенциальное влияние на поставки энергии в ЕС. Во время визита президента Владимира Путина в Баку также состоялись дискуссии о сотрудничестве в сфере высшего образования, которые могли бы заинтересовать образовательные учреждения по всей Европе.

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