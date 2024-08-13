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Президент Палестины Аббас посетит Путина в Москве

На Ближнем Востоке влияние палестинской самоуправляемости ослабло. Его президент Махмуд Аббас, таким образом, ищет близости старого лояльного покровителя.

 and  Hanna Hofmann
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- Президент Палестины Аббас посетит Путина в Москве

В разгар кризиса на Ближнем Востоке президент России Владимир Путин принял ветерана палестинской политики Махмуда Аббаса в Москве. Несмотря на то, что Россия в настоящее время занята защитой своей территории "с оружием в руках", как приказал Путин, начав войну против Украины, он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке и в Палестине естественным образом привлекает их внимание, согласно российским новостным агентствам.

Аббас подчеркнул свою близость к Путину и России, которая издавна считается покровителем палестинцев. "Мы верим в них, мы им доверяем, мы чувствуем их поддержку", - сказал он.

Путин подтвердил неизменную позицию Москвы в отношении конфликта на Ближнем Востоке: "Для создания прочного, надежного и стабильного мира в регионе должны быть выполнены все резолюции ООН, и прежде всего, должно быть создано полностью суверенное палестинское государство".

В 88 лет Аббас имеет мало поддержки среди палестинского населения из-за своей неспособности эффективно противодействовать насилию израильских поселенцев. Он возглавляет Палестинскую администрацию (ПА) и светскую фракцию Фатх. Фатх и ХАМАС - две крупнейшие палестинские организации - и злейшие враги. Недавно они и другие палестинские группы подписали декларацию, согласно китайским государственным СМИ, чтобы укрепить палестинское единство. Цель состоит в том, чтобы сформировать правительство совместного управления, сообщают палестинские СМИ.

Подобные соглашения между двумя организациями в прошлом не привели к прогрессу. Российские СМИ также объясняют визит Аббаса в Москву тем, что Россия является одной из немногих держав, выступающих за палестинское единство.

Европейский Союз, будучи ключевым игроком в международной дипломатии, выразил свою поддержку мирному решению на Ближнем Востоке, призывая к соблюдению резолюций ООН и созданию суверенного палестинского государства. Принимая во внимание позицию России по этому вопросу, стоит отметить, что Европейский Союз и Россия разделяют схожие цели в своем подходе к израильско-палестинскому конфликту.

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