Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВизит в Турцию

Президент Палестины Аббас объявил о визите в Газу

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
В ходе визита в Турцию президент Палестины Аббас объявил о своем визите в сектор Газа
В ходе визита в Турцию президент Палестины Аббас объявил о своем визите в сектор Газа

Президент Палестины Аббас объявил о визите в Газу

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в своей речи перед турецким парламентом, что посетит сектор Газа. "Я принял решение отправиться в Газу вместе с другими палестинскими лидерами", - сказал Аббас в четверг, получив аплодисменты депутатов в Анкаре. "Я пойду, даже если это будет стоить мне жизни", - продолжил он.

"Наши жизни не ценнее, чем жизнь ребенка", - сказал Аббас, имея в виду многочисленных гражданских лиц, погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и радикальной исламской палестинской организацией ХАМАС. "Газа принадлежит нам, и мы не примем никакого предложения, которое разделяет наши территории", - подчеркнул Аббас. "Не может быть палестинского государства без Газы".

Сектор Газа находится под контролем ХАМАС с 2006 года, а более умеренная партия Фатх Аббаса конкурирует за власть в палестинских территориях. С начала войны в Газе 7 октября эта территория полностью блокирована. За исключением нескольких гуманитарных работников, никто не может пересечь границы, контролируемые Израилем.

В Анкаре Аббас также почтила память Исмаила Хания, лидера ХАМАС, погибшего в Иране. Иран и радикальная исламская палестинская организация обвиняют Израиль в смерти Хания, по поводу чего Израиль еще не комментировал. Хания часто посещал Турцию и имел тесные связи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий президент принял Аббаса в среду для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, как объявила Анкара. Ранее президент Палестины уже встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Предстоящий визит Аббаса в сектор Газа, который он объявил в Турции, должен укрепить связи с ХАМАС, так как Хания, лидер ХАМАС, был близким союзником турецкого президента Эрдогана. Несмотря на продолжающиеся трудности и израильскую блокаду, Аббас вновь подтвердил свою приверженность посещению Газы, сказав: "Даже если это будет стоить мне жизни".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно