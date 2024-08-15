Президент Палестины Аббас объявил о визите в Газу

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в своей речи перед турецким парламентом, что посетит сектор Газа. "Я принял решение отправиться в Газу вместе с другими палестинскими лидерами", - сказал Аббас в четверг, получив аплодисменты депутатов в Анкаре. "Я пойду, даже если это будет стоить мне жизни", - продолжил он.

"Наши жизни не ценнее, чем жизнь ребенка", - сказал Аббас, имея в виду многочисленных гражданских лиц, погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и радикальной исламской палестинской организацией ХАМАС. "Газа принадлежит нам, и мы не примем никакого предложения, которое разделяет наши территории", - подчеркнул Аббас. "Не может быть палестинского государства без Газы".

Сектор Газа находится под контролем ХАМАС с 2006 года, а более умеренная партия Фатх Аббаса конкурирует за власть в палестинских территориях. С начала войны в Газе 7 октября эта территория полностью блокирована. За исключением нескольких гуманитарных работников, никто не может пересечь границы, контролируемые Израилем.

В Анкаре Аббас также почтила память Исмаила Хания, лидера ХАМАС, погибшего в Иране. Иран и радикальная исламская палестинская организация обвиняют Израиль в смерти Хания, по поводу чего Израиль еще не комментировал. Хания часто посещал Турцию и имел тесные связи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий президент принял Аббаса в среду для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, как объявила Анкара. Ранее президент Палестины уже встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Предстоящий визит Аббаса в сектор Газа, который он объявил в Турции, должен укрепить связи с ХАМАС, так как Хания, лидер ХАМАС, был близким союзником турецкого президента Эрдогана. Несмотря на продолжающиеся трудности и израильскую блокаду, Аббас вновь подтвердил свою приверженность посещению Газы, сказав: "Даже если это будет стоить мне жизни".

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