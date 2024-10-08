Президент Европейской комиссии Вондер Лейен предлагает радикальные изменения в финансовом плане ЕС.

Европейская комиссия планирует кардинально пересмотреть годовой бюджет ЕС в размере около 140 миллиардов евро, как предлагается в докладе, основанном на внутреннем представлении. Два крупнейших расхода, субсидии на сельское хозяйство и помощь в региональном развитии, могут быть полностью урезаны, согласно опубликованному докладу "Frankfurter Allgemeine Zeitung". В настоящее время эти два пункта составляют треть всего бюджета.

Вместо этого основная часть средств, в том числе сельскохозяйственные и региональные субсидии, будет выделена странам-членам ЕС в качестве финансовой помощи для стимулирования их национальных бюджетов. В обмен страны-члены должны будут реализовать конкретные политические реформы, как указано в докладе FAZ. Этот подход вдохновлен Фондом восстановления от COVID-19, запущенным ЕС в 2021 году для борьбы с экономическим воздействием пандемии.

Предложенные изменения приведут к менее бюрократическому бюджету с меньшим количеством программ для управления. Например, вместо 530 программ, которые в настоящее время действуют для структурного финансирования, будет всего 27 – по одной для каждой страны-члена, что облегчит членам распределение и использование средств более эффективно и оперативно в ответ на значительные события.

Однако изменения вызвали споры. FAZ сообщает о критике со стороны Комитета регионов, который опасается, что акцент на равных условиях жизни в ЕС может быть утерян, если комиссия будет вести переговоры с отдельными членами о их национальных программах. Президент комитета, португальский политик Васко Алвеш Кордейру, считает, что регионы могут быть политически отодвинуты в результате. Европейский суд аудиторов также выразил обеспокоенность в отношении стратегии, использованной в Фонде восстановления от COVID-19 в прошлом.

Одновременно ЕС стремится создать Европейский фонд конкурентоспособности, который будет включать все существующие фонды, такие как программа по космосу, исследовательская программа "Горизонт" и Европейский фонд обороны. Это является частью предложенного многолетнего бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 год.

В июле, во время объявления о своем втором сроке, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен представила идею Европейского фонда конкурентоспособности, но без дальнейших деталей. Она также пообещала более простой и сосредоточенный бюджет. Комиссия отказалась комментировать доклад, и нет согласованной позиции по этому вопросу, как заявило ведомство. Предложение по бюджету на 2028-2034 годы должно быть представлено к середине следующего года.

Как указано в предложении, Европейская комиссия планирует перераспределить значительную часть средств от субсидий на сельское хозяйство и помощь в региональном развитии в виде финансовой помощи странам-членам ЕС. Это потребует реализации странами-членами определенных политических реформ, как предложено в докладе.

Комитет регионов выразил обеспокоенность по поводу того, что предлагаемые изменения могут политически отодвинуть регионы, что может привести к компромиссу в поддержании равных условий жизни в ЕС.

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