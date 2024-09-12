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ЭкономикаНовостиРешения по процентной ставке

Президент ЕЦБ Лагард выразила обеспокоенность по поводу потенциальной экономической экспансии

 and  Wendy Allen
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Президент ЕЦБ Лагард выразила обеспокоенность по поводу потенциальной экономической экспансии

После того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о снижении процентных ставок, президент Кристин Лагард не раскрыла планы на будущее. Она оставляет свои варианты открытыми в свете прогнозируемого роста инфляции и потенциальных рисков роста.

Согласно совету ЕЦБ, риск замедления роста сохраняется. На пресс-конференции после заседания Лагард заявила: "Мы все еще видим риски замедления роста". Ранее ЕЦБ немного скорректировал свои прогнозы роста на 2024 и 2025 годы.

Лагард прогнозирует улучшение тенденций восстановления со временем. К концу года она предполагает, что инфляция может возрасти, но может и снизиться во второй половине следующего года.

Совет ЕЦБ ранее снизил свою ставку по депозитам на 0,25%, доведя ее до 3,5%. Они не сделали никаких заявлений о будущих процентных ставках, вместо этого подчеркнув, что денежно-кредитная политика основывается на данных и принимается на каждом заседании. Совет стремится к жесткой денежно-кредитной политике, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2% своевременно.

Лагард отметила, что все члены ЕЦБ согласились с сокращением процентной ставки. Она также воздержалась от комментариев о будущей денежно-кредитной политике и потенциальных будущих сокращениях процентных ставок. "Решения принимаются на каждом заседании". Они не связаны ни по срокам, ни по размеру следующего изменения процентной ставки.

Без комментариев о слиянии Commerzbank и UniCredit

Лагард предпочла воздержаться от комментариев по поводу возможного поглощения Commerzbank компанией UniCredit. "Мы обычно не комментируем отдельные институты". Некоторые надеялись на межстрановые слияния. "Будет интересно наблюдать, как будет развиваться эта ситуация в ближайшие недели". Существует четкая процедура, если будут превышены пороги владения акциями, при которой потребуется одобрение евроzonного банковского надзора SSM. Это происходит независимо, как заявила Лагард.

В ответ на процедуру одобрения евроzonного банковского надзора SSM для превышения порогов владения акциями Лагард заявила: "Одобрение SSM является ключевым в сценарии возможного слияния Commerzbank и UniCredit". Что касается дальнейших решений о процентных ставках, Лагард продолжила: "Впредь мы будем принимать решения о процентных ставках на каждом заседании, основываясь на самых последних данных".

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