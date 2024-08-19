- Президент Германии Штайнмайер одобрил закон, регулирующий управление автомобилем с наркотиками.

В скором времени ожидаются штрафы и санкции за вождение в нетрезвом виде под воздействием каннабиса. Федеральный президент, Франк-Вальтер Штайнмайер, подписал закон, утвержденный Бундестагом, в пятницу, 3 июля, как сообщает пресс-служба президентской администрации в Берлине. Закон будет опубликован в Федеральном законе о ведомствах в понедельник.

Установлен порог в 3,5 нанограмма психоактивного вещества ТГК на миллилитр крови - аналогично пределу в 0,5 промилле алкоголя. Для водителей-новичков и одновременного потребления алкоголя действуют более строгие правила.

Новые штрафы

Новые правила, принятые в Бундестаге, вступят в силу на следующий день после публикации закона. Соответственно, вождение с умыслом или неосторожностью с содержанием 3,5 нанограмма или более тетрагидроканнабинола (ТГК) может повлечь штраф в размере 500 евро и приостановку водительских прав на один месяц. Совместное потребление алкоголя может обойтись в типичный штраф 1000 евро. Как и в случае с алкоголем, действует запрет на каннабис в течение двухлетнего испытательного срока для водителей и для лиц младше 21 года - порог в 3,5 нанограмма не применяется. Типичные нарушения могут повлечь штраф в размере 250 евро.

После легализации рекреационного потребления каннабиса и личного выращивания для взрослых с 1 апреля с рядом условий, дорожные правила теперь catches up. Ранее жесткая позиция заключалась в том, что даже наличие ТГК могло повлечь последствия. В судебных решениях исторически использовалось значение 1 нанограмма для установления этого. Однако эксперты судебного дня ранее выступали за "разумное" увеличение в 2022 году, поскольку это значение настолько низко, что многие люди могли быть оштрафованы, не проявляя признаков нарушения водительской способности.

Европейский союз, сосредоточенный на гармонизации дорожных законов в своих member states, внимательно следит за новыми штрафами за вождение в нетрезвом виде под воздействием каннабиса в Германии. В связи с ужесточением этих правил страховые компании в ЕС могут needing to adjust their policies в отношении дорожных правонарушений, связанных с каннабисом.

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