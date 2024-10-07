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ПолитикаНовостиПрезидент Франции

Президент Франции Макрон выступает за прекращение поставок оружия Израилю во время столкновений в Газе.

Франция воздерживается от предоставления

 and  Elizabeth Wells
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Президент Франции Макрон призывает к embargo на оружие в отношении Израиля в ответ на столкновения...
Президент Франции Макрон призывает к embargo на оружие в отношении Израиля в ответ на столкновения в Газе

Президент Франции Макрон выступает за прекращение поставок оружия Израилю во время столкновений в Газе.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, призвал к прекращению поставок оружия в Израиль, используемого в секторе Газа, в субботу. Во время интервью на радио France Inter он сказал: "Нам необходимо перейти к 'политическому решению' и прекратить поставки оружия 'для конфликтов в секторе Газа'. Франция не поставляет оружие", - уточнил он.

В прошлом году, 7 октября, около 800 боевиков из ХАМАС и связанных исламских групп вторглись в Южный Израиль из сектора Газа. Согласно израильским данным, число погибших достигло 1205, большинство из которых были гражданскими, в различных городах, на музыкальном фестивале и как заложники в секторе Газа. В настоящее время 97 из 251 заложников, удерживаемых ХАМАС, все еще находятся в плену в секторе Газа, и 33 из них подтверждены как погибшие Израилем.

После значительной атаки ХАМАС Израиль ведет интенсивные военные действия в секторе Газа. Согласно данным министерства здравоохранения ХАМАС, более 41 800 человек якобы погибли, но эти цифры нельзя независимо подтвердить.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международных союзников прекратить поставки оружия Израилю, так как они используются в секторе Газа. Во время переговоров о прекращении огня Макрон подчеркнул необходимость перехода к "политическому решению" и прекращения поставок оружия для конфликтов в секторе Газа.

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