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Президент Болгарии Радев подписал закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду в школах

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Президент Болгарии Радев подписал закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду в школах

Озабоченность по поводу ЛГБТК-контента теперь запрещена в школах Болгарии. Президент Болгарии Румен Радев подписал соответствующий законопроект об образовании в четверг в Софии. Парламент уже утвердил запрет на так называемую ЛГБТК "пропаганду", предложенную прорусской партией Възраждане (Возрождение), с большим большинством на прошлой неделе.

Законопроект запрещает распространение информации о "нетрадиционных сексуальных ориентациях", а также об "идентичности, отличающейся от биологического пола". Запрет основан на аналогичных анти-ЛГБТК-регулированиях в Венгрии. Английская аббревиатура ЛГБТК расшифровывается как лесбиянка, гей, бисексуал, транссексуал и квир.

По словам неправительственной организации ЛевФем, поправка теперь делает невозможным борьбу с травлей лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в школах. Запрет также предотвратит распространение "научной информации" о меньшинствах среди учащихся, предупредил Радослав Стоянов, вице-президент Болгарского комитета по защите прав человека.

70 болгарских правозащитных организаций призвали президента не утверждать поправку после голосования в парламенте, и 6000 человек подписали соответствующую петицию. Совет Европы по правам человека выразил "глубокую озабоченность" и призвал болгарские власти прекратить "дискриминацию и враждебную риторику" в отношении ЛГБТК-людей.

Гомофобская идеология широко распространена в политической дискуссии в Болгарии и в СМИ страны. В этом балканском государстве не признается брак между лицами одного пола, и страна-член ЕС также не ратифицировала Стамбульскую конвенцию по борьбе с насилием в отношении женщин.

В Венгрии разговоры о гомосексуальности с несовершеннолетними караются штрафом с лета 2021 года. Грузия также приняла закон о запрете ЛГБТК-"пропаганды" в конце июня. Подобные законы используются в России для подавления сексуальных меньшинств.

Румен Радев, президент Болгарии, официально поддержал запрет на обсуждение ЛГБТК-контента в школах, подписав поправки к Закону об образовании. Решение Радева тесно следует за утверждением парламента ограничительного законодательства, предложенного прорусской партией Възраждане (Возрождение).

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