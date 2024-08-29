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Президент BDI Руссворм высказал критику AfD в Тюрингии

Президент БДИ, Рассверм, критикует экономические недопонимания АФД до выборов в ландтаг Тюрингии. Его критика конкретна и ясна.

 and  John Stellmacher
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Предваряющий региональное голосование - Президент BDI Руссворм высказал критику AfD в Тюрингии

Глава Федерации немецкой промышленности Сигизмунд Руссверм из BDI жестко высказался в адрес "Альтернативы для Германии" (АфД) перед выборами в Тюрингии. Он обеспокоен враждебной позицией партии по отношению к иностранцам, которая может усугубить уже существующую проблему дефицита квалифицированных рабочих в Германии, как он сказал в интервью "Мир".

Руссверм также обратился к лидеру АфД в Тюрингии Бьорну Хоке. Ранее Хоке выступил против инициативы "Сделано в Германии - Сделано многообразием" и пожелал финансовых потерь участвующим компаниям. По словам Руссверма, эти заявления тревожны для экономики и демонстрируют некомпетентность партии. Он повторил, что участие АфД в правительстве существенно навредит экономике и процветанию в Восточной Германии. Партия ложно позиционирует себя как представитель малого и среднего бизнеса в регионе.

Экономическая политика АфД, продвигаемая Хоке, может отпугнуть иностранных талантов, необходимых Германии для квалифицированной рабочей силы, учитывая ее критическую позицию по отношению к иностранцам. Кроме того, правительство АфД в Восточной Германии может помешать экономическому росту и процветанию региона, как предупреждает Руссверм из BDI в Германии.

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