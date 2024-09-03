- Превышение вдвое превышения скорости на А100: правоохранители возмущены

Полицейские поймали нарушителя на шоссе A100 в Берлине, который превысил скорость более чем в 2,7 раза. Индивидуума зафиксировали на скорости 218 км/ч, что существенно превышает установленный лимит в 80 км/ч, как сообщает источник новостей X. "С учетом предполагаемой причины, маловероятно, что наказание ограничится штрафом в 800 €, 2 штрафными баллами и трехмесячным лишением водительских прав", - прокомментировали они.

В понедельник полиция провела проверку скорости более 7000 транспортных средств на A100, сосредоточившись на районе Вестхафенского канала в течение 7 часов. В результате 369 водителей были пойманы на превышении скорости и получат штрафы.

Что касается самого злостного нарушителя, видео с камеры фиксации скорости указывает на то, что человеку от 25 до 30 лет, как сообщил представитель полиции.

В результате проверки скорости на шоссе A100 в понедельник было выдано 369 штрафов за превышение скорости. Инцидент со скоростным нарушителем, которого поймали на превышении скорости более чем в два раза, скорее всего, повлечет за собой более строгое наказание в связи с предполагаемой причиной.

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