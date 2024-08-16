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КультураНовостиХит на кассе

Превышен рекорд по просмотру фильма

Пристрой восемь миллиардов, фильм 'Мherokuный enregist{and' & 'Воронин' показывает свой триумф в прокате, устанавливая очередной рекорд.

 and  Anthony Ross
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- Превышен рекорд по просмотру фильма

Фильм "Дэдпул & Вулверин", в котором снялись Райан Рейнольдс (47) и Хью Джекман (55), стал настоящим хитом проката. Несмотря на рейтинг R в США, ограничивающий просмотр для лиц младше 17 лет, картина установила новый рекорд. В Германии же она получила рейтинг FSK 16.

К четвергу фильм собрал в прокате впечатляющие $1,086 миллиарда - $518,8 миллионов в США и $568,8 миллионов за рубежом. Это превзошло другой супергеройский блокбастер "Джокер", режиссёром которого является Тодд Филлипс, и в главной роли снялся Хоакин Феникс (49), который занимал первое место в этом рейтинге в октябре 2019 года. Райан Рейнольдс поделился этой новостью в Instagram, опубликовав официальное обновление от журнала "Дэдлайн". В выходные "Дэдпул & Вулверин" преодолел отметку в $1 миллиард, став 55-м фильмом, достигшим этой отметки, и вторым с рейтингом R после "Джокера".

Райан Рейнольдс борется с успехом "Дэдпул & Вулверин"

Рейнольдс с трудом верит в такие высокие кассовые сборы даже после первого уик-энда. В истории Instagram он признался, что ему "трудно осознать" такой огромный успех.

Кассовый успех "Дэдпул & Вулверин" вывел Райана Рейнольдса в число режиссёров, фильмы которых стали настоящими хитами проката. С фильмом, превзошедшим "Джокера" и ставшем новым рекордсменом по кассовым сборам во всём мире, последний проект Рейнольдса, безусловно, стал кассовым хитом.

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