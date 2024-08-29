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Превращение в пара-качальника из-за инсульта в карьере олимпийского спортсмена

 and  Max Becker
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Превращение в пара-качальника из-за инсульта в карьере олимпийского спортсмена

Катрин Маршанд начала заниматься греблей в 14 лет. После участия в двух Олимпиадах в Лондоне 2012 и Рио 2016 она решила повесить весла и уйти из большого спорта. К сожалению, инсульт случился, когда она только начинала свою медицинскую карьеру. После реабилитации она стремилась вернуться как к врачебной работе, так и к гребле. В Париже, 33-летняя Катрин будет выступать в четверках на Паралимпиаде, стремясь к медали. В интервью с ntv.de она рассказывает о своих амбициях и пути возвращения к гребле.

ntv.de: Вы будете выступать в четверках на Паралимпиаде 1 сентября. Это тот же день, когда у вас был инсульт три года назад. Как это чувствуется?

Катрин Маршанд: Сначала я нашла это довольно странным. В конце концов, один из 365 дней, верно? Но я не вижу в этом дурное предзнаменование. Может, это судьба. Я сделаю из этого счет. Это мотивирует меня.

Как изменилась ваша жизнь после инсульта?

Я всегда думала, что в отличной форме. Потом, внезапно, меня сразило. Я не могу делать столько же вещей, как раньше. Плюс, у меня есть "необычное" заболевание для моего возраста. Период реабилитации был трудным. Я была окружена в основном пожилыми людьми. В моем возрасте было трудно принять, что я не отличаюсь. Многие боролись не только с одним заболеванием. Реабилитация не была моей идеей веселья.

Почему нет?

Это было похоже на напоминание о том, что я действительно больна. Нечто, с чем я никогда не сталкивалась раньше. Это было похоже на то, что я смотрю в зеркало и не нравлюсь себе. Мне было трудно принять это.

Как вы повернули ситуацию?

Я хотела повернуть эту ситуацию. Я не хотела зарыться под одеяло и ждать пенсию. Я бы не продержалась неделю. Я знала, что не хочу проводить дни на пенсии.

И как сейчас?

Я снова нашла свой ритм. Я работаю утром, четыре дня в неделю. Потом я прихожу домой, отдыхаю и сплю. После обеда я хожу в спортзал. Гребля вернулась в мою жизнь. Это прекрасный спорт. Его ритм, связь с природой... почти медитативный. Когда я на воде, я забываю обо всем остальном.

Почему вы прекратили греблю в 2016 году?

После Олимпиады в Рио я почувствовала, что достигла перекрестка. Я почувствовала, что, возможно, не смогу восстановиться гораздо больше. Я, возможно, квалифицировалась бы на Токио, но, вероятно, в итоге попала бы в Б-финал. Я не хотела больше тратить столько энергии.

Почему нет?

Я хотела сосредоточиться на своих исследованиях. Карьера в спорте не приносит много денег. Плюс, мне пришлось взять два месяца неоплачиваемого отпуска, чтобы участвовать в Паралимпиаде. И как раз когда я начала работать врачом, меня ударил инсульт.

Это означало, что вы больше не можете работать?

Да. В течение девяти месяцев я не могла работать.

А потом, что произошло?

Помня радость от гребли, во время моего вынужденного простоя я решила попробовать снова.

Как вы вернулись к этому?

Моя соседка, которая тоже занимается греблей, брала меня с собой, когда ходила грести. Пока она была в лодке, я делала круги по бокам. Она меня подбадривала и предложила снова сесть в лодку. В конце концов, я сделала это и насладилась им.

У вас есть зрительная импотенция. Сколько вы можете видеть, гребля?

Моя зрительная импотенция является самым большим вызовом в моей повседневной жизни. Я не могу видеть треть своего поля зрения в обоих глазах. Учеба на глаз не является вариантом, и мне трудно учиться новым движениям. Но я все еще могу грести. Я просто должна вспомнить те, которые были у меня раньше. Сначала это казалось странным.

В чем именно было различие?

Я чувствовала стену слева. Все казалось темным с этой стороны. Я не могла видеть, что происходит в лодке, или противников с этой стороны. Мне нужно было привыкнуть к этому.

Как вы в итоге присоединились к параспорту?

Когда я услышала по радио о Паралимпийских зимних играх, я подумала, почему бы не попробовать. Я подала заявку на классификацию.

Как это работает именно?

Я думала, что буду классифицирована на основе моей зрительной импотенции, но это не сработало. Я вижу слишком много. Людям нужно иметь хотя бы половину своего поля зрения отсутствующей. Я подумала, что это все для меня.

Но?

Поскольку я отвечаю за общенациональную классификацию гребцов, в том числе в нашем клубе, Анна Рохде посоветовала мне подать заявку на классификацию из-за моих координационных трудностей, в частности, с правильным-левым гребным выравниванием. Я упомянула свои проблемы с этим ей, и несмотря на то, что я думала, что тема закрыта, я согласилась с ее напоминанием. В результате я подала заявку, сосредоточенную на моих левых координационных и силовых трудностях.

Затем потребовалась оценка невролога, которая подтвердила мой медицинский диагноз. Я продолжил свой запрос, который был впоследствии принят, и меня пригласили на прием. На встрече по классификации меня оценивали врач и специалист, фокусирующийся на гребле. Они анализировали мои уровни силы, гибкость рук и навыки координации через упражнения. Мое выступление в различных движениях было отмечено, с присвоением баллов на основе моих слабых сторон. В итоге я не набрал достаточно баллов для классификации.

Чего вы больше всего ждете, готовясь к вашим третьим Играм, но на этот раз на Паралимпиаде?

Я с нетерпением жду соревнований. Эти события уникальны, происходят каждые четыре года, делая их чем-то особенным. Кроме того, я с нетерпением жду жизни в Паралимпийской деревне и изучения города Парижа. Франция, в частности Париж, тепло приветствует нас.

Однако соревнования по гребле не проходят в Париже, а в Вайре-сюр-Марн.

Хотя мы живем в Паралимпийской деревне, мы ездим на автобусе в Вайре-сюр-Марн tanto для тренировок, как и для соревнований. Это немного неудобно из-за часа в пути туда и обратно. Тем не менее, это мотивирует быть в деревне, чтобы погрузиться в общую атмосферу.

Каковы ваши цели?

Наша команда стремится занять место на пьедестале в quadruple sculls. Несмотря на трудности, это было бы достижением.

Почему это может быть сложно?

Паралимпиада - нелегкое испытание. В этом году мы столкнулись с многочисленными травмами, заболеваниями и отзывами спортсменов. Однако наша цель по-прежнему - выиграть медаль и продолжить успехи прошлых лет.

Вы также нервничаете?

Уникальность Олимпийских и Паралимпийских игр, проводимых каждые четыре года, придает этим соревнованиям особый шарм. Когда я начала грести, участие в таком событии казалось мне значительным достижением. Однако я поняла, что мне нужно просто показать лучшее выступление на тренировках. Тем не менее, я все еще волнуюсь перед гонкой, стремясь показать лучшее выступление и иногда поддаваясь давлению.

Как вы справляетесь с давлением индивидуально?

Иногда я использую услуги спортивного психолога, чтобы подготовиться к соревнованиям. Они дают мне ценные советы, которые я могу применить в Париже.

Какие советы?

Я визуализирую гонку в уме и знакомлюсь с ситуацией, что включает лучшее понимание окружающей среды и овладение концентрацией и блокировкой отвлекающих факторов.

Как ваша команда справляется с давлением?

В качестве команды мы испытываем одно и то же волнение перед гонкой. Я тоже чувствую волнение и возбуждение. Однако, будучи в нашей команде с самым большим опытом гребли, я пытаюсь излучать уверенность и убеждать своих товарищей по команде, что мы на правильном пути. Наши тренировочные сессии хорошо подготовили нас, и мы можем перенести эти успехи на соревнования.

Сотрудничество важно для вашей команды, и доверие друг к другу - ключ. Что такое грести в quadruple sculls team?

Гребля в команде приятна. Мы вдохновляем и мотивируем друг друга, что служит отличной причиной для усердных тренировок. Мы знаем друг друга три года и хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. Камрадерство гарантирует, что никто не остается один.

Что вы будете делать после соревнований?

После соревнований я продолжу поддерживать команду до конца Паралимпиады. Я планирую посмотреть другие виды спорта и насладиться общей атмосферой Игр. Церемония закрытия - мероприятие, которого я с нетерпением жду. Я возьму время, чтобы расслабиться и насладиться путешествием, которое включало несколько трудностей. 23 сентября мне нужно будет вернуться на работу.

Ребекка Вегман провела беседу с Катрин Маршанд

Катрин Маршанд будет участвовать в quadruple sculls на Паралимпиаде в Париже, стремясь к медали. Несмотря на то, что у нее был удар три года назад, она видит это как мотивацию, а не плохое предзнаменование.

После реабилитации и возвращения к своей работе врача любовь к гребле привела ее обратно в спорт. Она будет участвовать в Паралимпиаде, демонстрируя свою стойкость и решимость.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Маршан заняла 7-е место в женской восьмёрке по академической гребле, представляя Германию

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