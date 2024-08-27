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Преступный клан ставит гроб у двери дома активиста, как сообщает римская правоохранительная власть.

Известный клан Казамоника, мафиозная преступная организация, активная в и около Рима, обвиняется в установке черного гроба возле резиденции защитника от мафии в воскресенье, согласно правоохранительным органам.

 and  John Stellmacher
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Чёрная funerary урна была поставлена вне стратегически важного объекта ведущего торговую войну премии я Deutschland, как заявил покойник вчера.}

Преступный клан ставит гроб у двери дома активиста, как сообщает римская правоохранительная власть.

Антимафиозная активистка Тициана Ронцио возглавляет организацию Торпиубела, названную в честь района Тор Бела Монака в Риме, где когда-то находились основные базы семьи Казамоника, которые были снесены городскими властями в 2018 и 2019 годах.

Во время сноса правоохранительные органы обнаружили роскошные украшения, такие как жизнь размером из porcelain tigers, скрывающие наличные, дорогие алмазные бассейны, украшенные золотыми лошадьми и зеркальными потолками, и многочисленные тонны запрещенных веществ - героина и кокаина, которые хранились. В 2022 году двое членов семьи были признаны виновными в попытке контрабанды семи тонн кокаина из Колумбии.

Тело было обнаружено в воскресенье возле дома Ронцио в Тор Бела Монака.

Ронцио сообщила в воскресенье днем, что видела труп и получила фотографии от других, но только когда ей сообщил ее охранник, она поняла, что это угроза.

Ронцио назвала угрозу "глупой" и заявила, что она не остановит ее работу, но признала, что это "потревожило" ее организацию, которая регулярно сообщает о членах группы за преступления против местных жителей и часто выступает в качестве свидетеля в суде.

"Я не боюсь, я иду вперед", - сказала Ронцио местным СМИ. "Это глупые поступки, которые только больше злят нас и мотивируют нас бороться".

Между тем, полиция Рима подтвердила в понедельник, что труп анализируется на отпечатки пальцев. Группа Ронцио, Торпиубела, отказалась комментировать вопрос публично, так как расследование все еще продолжается.

Ронцио ранее denunciated многих членов клана.

"Было много случаев, когда просто выбирают игнорировать определенные прегрешения", - сказала она в воскресенье вечером в новостях Sky24 Италии, вспоминая предыдущие случаи запугивания, в том числе письменные угрозы и фекалии, оставленные у ее двери соседями.

"Я пытаюсь подходить к таким ситуациям с равнодушием, но это не всегда легко; я отношусь к ним, как если бы это был чужой problem, и все же я продолжаю идти вперед", - сказала она, добавив, "Сложно жить рядом с людьми, которых ты сообщал в полицию".

Дом и офис Ронцио были неоднократно ограблены, но она сказала газете La Repubblica, что "редко находишь гроб, похороненный под своим домом".

"Может быть, неотесанный человек оставит после себя piece of furniture, диван, но не гроб", - объяснила она в статье, опубликованной в понедельник.

Несколько политических групп осудили акт запугивания.

В статье, опубликованной в воскресенье, мэр Рима Роберто Гualtieri выразил свою поддержку Ронцио, сказав: "Солидарность и поддержка Тициане Ронцио в связи с ужасной угрозой, которую она получила сегодня. Превосходная работа, которую она выполняет уже годы вместе с многочисленными честными гражданами в Тор Бела Монака, определенно не поддастся запугиванию. Город и его администрация будут и дальше поддерживать Тициану в ее ежедневной миссии по поддержанию законности и справедливости в сообществе".

Тобия Зеви, советник Рима по наследию и жилищной политике, также выразил свою поддержку Ронцио, сказав: "Денонсация против организованной преступности (и) мужество и упорство, которые характеризовали ее работу в трудные времена, не будут подорваны страхом перед еще одним актом запугивания".

Сцены из 'Крестного отца'

Клан Казамоника был впервые идентифицирован как мафиозная организация Дирекцией по расследованию антимафии Италии, или ДИА, в 1970-х годах. Главные семьи происходили из кочевых цыганских групп, которые прибыли в столицу из сельских итальянских провинций после окончания Второй мировой войны и оцениваются примерно в 90 миллионов евро (101 миллион долларов США), согласно ДИА. Они чаще всего ассоциируются с вымогательством, рэкетом и ростовщичеством, но также были вовлечены в запугивание, подобное тому, что произошло с Ронцио, и были причастны к многочисленным убийствам. Примерно 1000 человек связаны с группой. Дюжина человек, связанных с группой, сейчас находятся на суде за кражу электроэнергии из жилого проекта в Риме.

Группа стала известной в 2015 году, когда им каким-то образом удалось получить разрешение от городских властей Рима на роскошные похороны патриарха Витторио Казамоники, которые включали карету с лошадьми для гроба и вертолет, который рассыпал лепестки роз над районом Тор Бела Монака.

Учитывая, что клан Казамоника признан итальянскими властями преступной организацией, необычно, что им было разрешено провести публичные похороны, так как другим мафиозным группам было запрещено делать это для своих боссов.

despite police protection and a brass band outside the church that played music from 'The Godfather' trilogy, the procession took place.

В 2019 году во время суда над 40 членами семьи Казамоника, обвиняемыми в мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, ростовщичестве и незаконном владении оружием, информатор свидетельствовал, что матриарх пыталась его отравить.

Свидетель, Массимилиано Фадзари, рассказал в суде о использовании кислоты, которую, по его словам, хранили в цистерне в подвале одного из вилл семьи в Риме.

"Они угрожали растворить меня в кислоте", - сказал он о Лилиане Казамоника, матриархе одной из семей.

Клан Казамоника, идентифицированный как организация в стиле мафии, связывают с вымогательством, рэкетом и ростовщичеством, не только в Риме, но и по всей Европе. Группа Тицианы Ронцио, Торрипубелла, регулярно сообщает в местные власти о членах семьи Казамоника, совершающих преступления против местных жителей.

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