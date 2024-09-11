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Преступники украли дорожее транспортное средство, чем было зарегистрировано в прошлом году

Персоналии с недобрыми намерениями фокусируются на краже дорогих автомобилей, что приводит к значительным финансовымocytolates: угонщики автомобилей. Недавние данные предоставили страховые компании.

 and  Grigoriy Williams
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В предыдущем году в Нижней Саксонии и Бремене было похищено дороже автомобилей, чем в предыдущем...
В предыдущем году в Нижней Саксонии и Бремене было похищено дороже автомобилей, чем в предыдущем году, что вызвало существенные финансовые последствия.

- Преступники украли дорожее транспортное средство, чем было зарегистрировано в прошлом году

Воры-автомобилисты в Нижней Саксонии и Бремене похитили в прошлом году более дорогих автомобилей, чем в предыдущем году. Об этом сообщил Германский союз страховщиков (ГДВ). По данным ассоциации, в Нижней Саксонии было похищено 960 застрахованных автомобилей, что привело к экономическим потерям в размере около 22 миллионов евро. "Страховые компании выплатили более 22 800 евро за каждое похищение, что на 14% больше, чем в предыдущем году", - заявили они.

При общенациональном анализе Нижняя Саксония выделяется как одно из более безопасных территорий для владельцев автомобилей. Согласно отчету ГДВ о кражах автомобилей, в штате зарегистрировано всего два похищения на 10 000 застрахованных автомобилей, в то время как средний показатель по стране составляет четыре. Однако показатель в Ганновере, столице штата, выше, с шестью похищениями на 10 000 застрахованных автомобилей.

В самом маленьком штате Бремене в прошлом году было похищено 110 застрахованных автомобилей, что привело к экономическим потерям более чем в 2,2 миллиона евро. Страховые компании выплатили в среднем более 20 400 евро за каждое похищение, что на 52% больше, чем в предыдущем году. Показатель краж в Бремене составляет четыре на 10 000 автомобилей, что соответствует среднему показателю по стране.

В отличие от Нижней Саксонии, в Бремене в прошлом году наблюдался более высокий рост краж автомобилей, составивший 52%. Несмотря на аналогичный показатель краж в четыре на 10 000 автомобилей, в Бремене были более дорогие кражи, с средней выплатой более 20 400 евро за автомобиль, как сообщается в Бремене.

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