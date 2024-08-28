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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Преступник, совершивший потенциально опасное преступление, родом из Шлезвига-Гольштейна.

 and  John Stellmacher
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Последнее мгновение блаженства: выборная овца Селма (слева) со своим ягненком Флумо и козлом-самец...
Последнее мгновение блаженства: выборная овца Селма (слева) со своим ягненком Флумо и козлом-самец Руне (справа) в пастбище.

Преступник, совершивший потенциально опасное преступление, родом из Шлезвига-Гольштейна.

Вблизи Глюксбурга, на берегу фьорда Фленсбург, развернулась необычная ситуация на местной ферме. С большой долей вероятности здесь появилось необычное потомство - возможный гибрид овцы и козы, местные называют его 'шигге'. Этот малыш, которого назвали 'Флумо', имеет шерсть с белыми пятнами, разбавленными коричневым, напоминающую 'Руне', местную козу, которая смешивалась с небольшим стадом овец в течение многих лет. В то время как другой самец в стаде имеет темную шерсть.

Для владельца фермы Дага, который предпочел анонимность, это явный признак того, что Флумо, возможно, является 'шигге'. Текстура шерсти и характерный крик больше напоминают козу, чем овцу.

Несмотря на то, что овцы и козы относятся к одной подсемейству копытных, они имеют уникальные наборы хромосом. Козы имеют 60 хромосом, в то время как овцы имеют всего 54, что делает скрещивание сложной задачей.

Немецкий 'шигге' из десятилетней давности

Десять лет назад подобный гибрид вызвал переполох в Германии, когда появился на свет в районе Гёттингена. В то время поздний животноводческий ученый профессор Кристоф Кнорр из Университета Гёттингена заявил, что такое скрещивание крайне маловероятно. Это животное из района Гёттингена, насколько он знал, было единственным научно подтвержденным экземпляром 'шигге' в мире на тот момент.

Но Даг еще не потратил деньги на генетический анализ, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию. "Меня это интригует", - говорит он. Он уже связался с Университетом Гёттингена - при условии, что Флумо и Руне ладят друг с другом, конечно.

Европейские сельскохозяйственные нормы могут повлиять на судьбу потенциального 'шигге' Флумо, так как они часто регулируют разведение и классификацию скота. Университет Гёттингена, который ранее подтвердил существование шигге в Германии, мог бы предоставить ценную информацию о генетическом составе Флумо.

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