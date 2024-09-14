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Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

 and  Max Becker
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Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над уединенной долиной реки.

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время.

Более захватывающее зрелище, чем бурное прошлое Су́мелы, - это ее нынешний вид: часовни, дворы, библиотеки, жилые помещения, колокольня, акведук и священный источник, расположенные на скалистом уступе на высоте более 275 метров над лесистой долиной реки в Понтийских Альпах.

Каждый день тысячи посетителей - некоторые религиозные паломники, но больше привлеченные потрясающими раннехристианскими фресками и архитектурой, которые, кажется, противостоят гравитации - следуют по булыжной дорожке к монастырю. Еще одной достопримечательностью является потенциальное включение Су́мелы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время служащий в качестве государственного музея, а не активного религиозного сообщества, монастырь прошел тщательную реставрацию, чтобы гарантировать его безопасность для туристов и восстановить ущерб, причиненный пожарами, охотниками за сокровищами, вандалами и шумными туристами.

"У нас всегда были проблемы с обвалами камней", - признает Левент Алнияк, менеджер музеев и исторических сайтов для провинции Трабзон. "Чтобы защитить структуры и обеспечить безопасность посетителей, мы наняли экспертов-альпинистов, чтобы закрепить скалу". Подвешенные в воздухе, эти альпинисты использовали стальные тросы и массивные металлические колышки, чтобы установить стальную сетку и барьеры на возвышающейся скале над монастырем.

Во время реставрации были обнаружены неожиданные сокровища, такие как тайный туннель, ведущий к ранее неизвестной часовне, которая могла служить наблюдательным пунктом для защиты монастыря. Внутри крошечной церкви археологи обнаружили яркие фрески, изображающие рай и ад, жизнь и смерть.

Возрождение фресок

Реставрация эксклюзивных фресок монастыря продолжается, это многоуровневый проект, требующий тщательной, трудоемкой работы реставраторов. Во время сухого летнего сезона посетители могут наблюдать за этими экспертами, очищающими граффити и удаляющими ущерб, причиненный монастырю между 1920-ми и 1960-ми годами.

"В течение многих лет здесь не было контроля, и было много вандализма", - говорит реставратор Сенол Акташ, делая перерыв в своей работе над 18-м вековым фреском Девы Марии, беседующей с ангелом на фасаде впечатляющей пещерной церкви Су́мелы. "Мы пытаемся удалить граффити, перекрашивая их в стиле и цветах, подобных тем, которые использовали оригинальные художники".

Су́мела возвышается почти на 300 метров над долиной внизу. Хотя внешние фрески впечатляют, они бледнеют по сравнению с более древними изображениями внутри. За своей фасадом церковь исчезает в большую пещеру, заполненную яркими образами 13-го века. Большие портреты Иисуса и Девы Марии смотрят вниз с потолка, а стены изображают ангелов, апостолов и святых, в том числе драматичное изображение святого Игнатия, разорванного львами в римском Колизее.

Глаза отсутствуют у многих нижних фресок, легко досягаемых человеческими руками. Некоторые утверждают, что они были намеренно повреждены мусульманами.

Однако Ознур Доксоз, которая вела посетителей в Су́мелу с тех пор, как она открылась для публики в 1980-х годах, предлагает другую теорию. "Дева Мария - святая персона для мусульман. Так местные люди приходили и делали отметки на фресках, особенно на глазах, веря, что осколки краски благословят их. Мы не знаем, правда ли это история, но это то, что люди говорят".

Легендарные и исторические основы Су́мелы

Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, история происхождения монастыря остается неясной - смесь фактов и мифов.

Согласно легенде, корни Су́мелы восходят к 386 году н.э. и божественному откровению, пережитому греческими монахами Варнабой и Софронием. Их привели в удаленную область видением, в котором Дева Мария сообщила им о картине Луки Евангелиста, спрятанной в Понтийских Альпах. Монахи eventually обнаружили святыню - темное изображение Девы Марии и младенца Иисуса, которое они назвали Панагия Су́мела - в пещере, которая позже станет домом для пещерной церкви.

Пещера оставалась местом паломничества в течение сотен лет. Только в 13-м веке монастырь, какой мы знаем его сегодня, был основан православными монахами во время правления последнего христианского королевства в регионе. Монастырь процветал под османами, которые захватили область в 1461 году.

Даже будучи мусульманами, османы предоставили своим подданным удивительную религиозную свободу - при условии, что они оставались лояльными к императору.

Отреставрированы фрески, ранее испорченные граффити

"Иногда они преобразовывали церковь в мечеть, как Хагья София в Стамбуле", - объясняет Алнияк. "Но большинство времени они позволяли христианам продолжать практиковать свою религию". Султаны даже поддерживали некоторые из более важных христианских сайтов. "Султаны считали Су́мелу священным местом и помогали монастырю, предоставляя пожертвования и дополнительную землю", - добавляет он.

Су́мела была известна тем, что привлекала христианских и мусульманских паломников, и служила активным греческим православным монастырем до начала 20-го века. После распада Османской империи после Первой мировой войны последующая гражданская война между турецкими и греческими жителями привела к обмену населением между азиатской и европейской частями империи в 1923 году.

Многие греки, проживавшие в Понтийских Альпах и прилегающем к Черному морю побережье, решили переселиться в Грецию, в том числе монахи Су́мелы монастыря. Озабоченные возможной кражей во время своего путешествия в Грецию, монахи спрятали ценности монастыря в тайных местах в долине Алтиндере, намереваясь забрать их позже.

Брошенный монастырь быстро стал прибежищем для охотников за сокровищами, которые искали эти бесценные артефакты. В конце концов, икона «Панагия Сумела» была возвращена монахами и теперь хранится в монастыре Неа Сумела на севере Греции. К сожалению, некоторые святыни были контрабандой вывезены за границу и теперь можно найти их в различных музеях или частных коллекциях по всему миру.

К 1970-м годам Министерство культуры и туризма Турции начало работы по сохранению и восстановлению Су́мелы как национального сокровища. В последующие десятилетия были сделаны улучшения, чтобы сделать его более доступным для туристов и паломников.

Ключевым поворотным моментом в возрождении монастыря стал 15 августа 2010 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, когда архиепископ Константинополя провел первую православную службу в Су́меле за 88 лет. Эта традиция с тех пор повторяется ежегодно 15 августа, а верующие могут молиться в часовнях монастыря в течение всего года.

Су́мела сегодня

Монастырь Су́мела находится в Национальном парке долины Алтиндере, примерно в часе езды к югу от города Трабзон на черноморском побережье Турции.

Посетители могут добраться до монастыря на своей машине или присоединиться к организованным турам на микроавтобусах, которые предлагают туристические агентства в Трабзоне. От парковки visitors transport shuttle buses to the base of a steep path, culminating in steps that lead to the monastery entrance.

Стоимость входа составляет 20 евро или 60 турецких лир. Монастырь открыт с 8:00 до 19:00 с июня по сентябрь и с 8:00 до 17:00 с октября по май. В одной из старых келий монахов показывается короткий документальный фильм о реставрации. Ожидайте провести на территории от одного до двух часов.

Рядом с входом расположены небольшой магазин, где продаются закуски и сувениры, автоматы с напитками, Outdoor seating, и туалеты.

Рекомендуется носить удобную обувь и одеваться соответственно погоде, учитывая возможность дождя в более теплые месяцы и снега в зимний период.

Трабзон находится примерно в 13 часах езды на машине от Стамбула, но всего в двух часах полета. Авиакомпания Turkish Airlines осуществляет 10 ежедневных рейсов между Стамбулом и Трабзоном, а также обратные рейсы.

Ближайшие варианты размещения к монастырю предлагаются в селе Кошадер, в том числе трехзвездочный отель Су́мела Холидей. Трабзон предлагает более широкий выбор вариантов размещения, таких как отель Ramada Plaza на побережье и Radisson Blu на холме.

С ежедневными рейсами из Стамбула посещение монастыря Су́мела стало легким планом путешествия для многих туристов. (путешествие)

Очаровательные фрески в монастыре Су́мела прошли тщательную реставрацию, в ходе которой эксперты удалили десятилетиями нанесенный ущерб и граффити. (путешествие)

Музей Сумерла стал широко признанным на национальном уровне, привлекая толпы посетителей.

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