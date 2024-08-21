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Преобразующее влияние молодого населения Узбекистана на творческий ландшафт страны

Развитие креативных секторов Узбекистана спровоцировано укреплением экономики и более молодым демографическим составом населения.

 and  Grigoriy Williams
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Возникающий узбекский художник Никина является частью свежей волны, стремящейся стимулировать...
Возникающий узбекский художник Никина является частью свежей волны, стремящейся стимулировать предпринимательскую деятельность своей страны в области искусства.

Преобразующее влияние молодого населения Узбекистана на творческий ландшафт страны

Правительство в последнее время вкладывает значительные ресурсы в различные амбициозные художественные и архитектурные инициативы, стремясь повысить видимость узбекского искусства на глобальном уровне. Грядущий Государственный художественный музей в Ташкенте должен стать крупнейшим выставочным пространством в Центральной Азии.

Одил Махмудов, 26-летний молодой человек, увидел возможность укрепить эту область, когда в 2019 году основал сообщество Moc. Он обнаружил, что в Узбекистане нет местных платформ, где творческие личности могли бы делиться своими идеями и отстаивать интересы художников.

"Мы начали собирать всех творческих людей, которых знали – художников, музыкантов, дизайнеров, архитекторов", - сказал он CNN. "Сообщество выросло, и мы начали понимать, что творческий потенциал в Узбекистане огромен."

"В этой сфере трудно зарабатывать на жизнь, когда нет индустрии. Поэтому молодым людям проще уехать", - признает он. "Мы задумались о том, как мотивировать молодое поколение оставаться здесь и реализовывать свои проекты."

Узбекистан, бывшая советская республика, обрел независимость в 1991 году. Бывший лидер Ислам Каримов правил 25 лет до своей смерти в 2016 году.

После Каримова Узбекистан начал несколько политических и экономических преобразований, в том числе снижение торговых барьеров, упрощение ведения бизнеса и введение валютного рынка. Продвижение креативной сферы воспринимается как продолжение этих целей.

Коллектив Moc организует различные художественные фестивали по всей Узбекистане, такие как фестиваль электронной музыки в пустыне Арал и Mocfest, «фестиваль фестивалей», в столице. Mocfest 2021 пройдет с 23 по 25 августа и представит работы молодых художников, музыкантов, поваров и экологических активистов.

"Экономика страны растет", - объяснил Махмудов. "Это отличное время для молодых творцов, чтобы высказаться".

Почти половина населения Узбекистана моложе 25 лет, и молодые узбеки успешно используют социальные сети, чтобы достичь международной аудитории со своим контентом.

Открывая 26-летнего предпринимателя, переосмысливающего художественный ландшафт Узбекистана.Основанный в основном на молодом населении, художественный сектор Узбекистана переживает elfogор. Одил Мухамедов выделяется как один из новаторов, ведущих эту волну: он основал художественную collectif MOC, чтобы способствовать и показыватьalentновые художественные таланты страны.

Бывшая гимнастка и интернет-звезда Асал Сапарбаева, более известная как Littos, набрала миллионы просмотров в TikTok и почти 15 миллионов подписчиков на своих социальных сетях во всем мире, благодаря смеси экстремальных видов спорта и традиционного узбекского стиля.

Сапарбаева и ее муж Ярослав Никеленко создали свою компанию в социальных сетях во время пандемии, публикуя 5-6 видео в день на всех доступных платформах социальных сетей. Они обнаружили, что публикация языконезависимых видео открывает их контент для более широкой международной аудитории.

Сапарбаева выполняет впечатляющий спектр акробатических трюков и выступлений, часто в образе «келинки» или традиционной узбекской невесты. Она призывает женщин в Центральной Азии заниматься спортом и преследовать свои страсти даже после замужества.

Она считает, что социальные сети предлагают возможности для самовыражения. "Школы требуют одно, а на интернете ты можешь учиться или создавать что-то для себя", - говорит она. "Я думаю, именно поэтому молодые люди находят это интересным".

«Еще на ранней стадии»

В Ташкенте Галерея «Человеческий дом» вот уже более 20 лет является убежищем для местных художников. Лола Саифи, основатель и директор, отмечает, что страна за последние пять лет претерпела значительные изменения.

"Теперь легче вести бизнес в Узбекистане. Многие секторы видят рост и меньше бюрократии – это критически важно. Что касается креативной сферы, к сожалению, я считаю, что мы все еще на ранней стадии, и государство еще не понимает distinction between creative and non-creative industries."

Местные художники заявляют, что несмотря на государственную поддержку знаковых проектов, финансирование на уровне улиц отсутствует, несмотря на то, что креативная сфера является мощным экономическим фактором.

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"Так же, как и для всех бизнесов. Он может платить налоги и создавать возможности для людей в отдаленных районах Узбекистана", - сказала она.

Есть признаки того, что креативная сфера получает признание на mainstream level. В этом году Узбекистан будет hosts the Fourth World Conference on Creative Economy в октябре, чтобы возродить креативные сектора, отрицательно affected by the pandemic.

Все эти разработки происходят в период значительных изменений для страны, начавшихся с прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в 2016 году после смерти Каримова. С тех пор Узбекистан принял иностранные инвестиции и туризм, как никогда прежде, в предыдущий режим или советский период.

Свобода слова остается основной проблемой для многих, но Махмудов оптимистичен в отношении будущего молодых творцов.

"Это займет некоторое время, но мы уже видим, что многое меняется, и это изменение будет продолжать играть важную роль в общем развитии страны", - говорит он. "Мы действительно верим, что креативная экономика и творцы могут поднять страну на более высокий экономический уровень".

Отсутствие процветающей деловой среды в креативном секторе является вызовом для молодых предпринимателей, таких как Одил Махмудов. Он отмечает, что "Поэтому молодым людям проще уехать, потому что в этой сфере трудно зарабатывать на жизнь, когда нет индустрии".

В попытке решить эту проблему сообщество Moc организует мероприятия и фестивали, чтобы показать местный талант и привлечь международное внимание, так как Махмудов верит, что "Это отличное время для молодых творцов, чтобы высказаться".

Эта знаменитость TikTok ставит под сомнение принятую концепцию узбекской невесты. Преобразовавшись из гимнастки в глобальную популярную интернет-персону, Асал Сапарбаева завоевала почти 15 миллионов подписчиков своим неповторимым сочетанием экстремальных видов спорта и захватывающей акробатики. Принимая роль «келинки», или традиционной узбекской невесты, przyjęła w jej niezwykły sposób, Сапарбаева хочет стимулировать молодых женщин к тому, чтобы поддерживать свои цели даже после замужества.
Изображение, изображающее Асал Сапарбаеву в зале для тренировок, обозначенное как 2.jpeg.
Молодёжь собралась на открытый показ на Мокфесте, быстром растущем шоу искусств и музыки, расположенном в Ташкенте, столице Узбекистана

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