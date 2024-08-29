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Преобразование террористической атаки в кинематографический портрет, под названием "5 сентября".

 and  Lauren Adams
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Леони Бенеш занят важной актерской ролью в производстве '5 сентября'
Леони Бенеш занят важной актерской ролью в производстве '5 сентября'

- Преобразование террористической атаки в кинематографический портрет, под названием "5 сентября".

5 сентября 1972 года мир впервые испытал страх. В этот день палестинские радикалы захватили израильских спортсменов во время Олимпийских игр в Мюнхене. Телекомпания ABC Sports транслировала 21-часовую драму в прямом эфире. Фильм "5 сентября", снятый швейцарским режиссером Тимом Фехльбаумом, рассказывает о переживаниях журналистов во время этого события, в главной роли Леони Бенеш ("Учительская").

"5 сентября" - напряженный фильм, исследующий влияние визуальных образов. В фильме говорится, что это было "первое в истории телевещания прямой трансляции террористического акта во весь мир", которая состоялась в Венеции. "Примерно 900 миллионов человек смотрели трансляцию".

Это поставило журналистов в уникальное положение ответственности, но они не имели времени задуматься об этом из-за хаотичных событий.

Фильм происходит полностью в студии телевидения ABC Sports, которая находилась рядом с Олимпийской деревней в то время. Несмотря на сопротивление собственного новостного отдела, телевизионная команда предоставила прямую трансляцию, показывая образы террористов, переговоры полиции у входа в деревню и, в конце концов, далёкие выстрелы, когда ситуация ухудшалась.

По словам режиссера Фехльбаума, "зрители должны испытать напряжение прямого репортажа вместе с персонажами, наблюдая за дилеммами, когда решения нужно принимать под давлением".

Он этого добивается. В "5 сентября" мы затаиваем дыхание, следя за развитием событий и сложными моральными дилеммами, с которыми сталкивается команда ABC.

Должен ли кто-то транслировать в прямом эфире, как кого-то убивают? Дает ли трансляция действий террористов им ту платформу, которую они ищут? Или они получают информацию, которой они бы не обладали иначе? И как тщательно должны проверяться источники, когда время истекает? Вопросы подобного рода остаются актуальными и по сей день. Не все решения команды будут оправданы задним числом.

Оператор прячется в Олимпийской деревне, другой маскируется под спортсмена, чтобы проносить и выносить кинопленку. В фильме использованы исторические записи ABC, которые транслировались по телевидению в то время.

Некоторые сцены воспроизведены: вид маскированного террориста, выглядывающего из окна. Полицейские, переодетые поварами, не могут войти в Олимпийские апартаменты.

И по сей день продолжают всплывать катастрофические ошибки служб безопасности.

Фильм "5 сентября" поднимает вопросы об этике прямой трансляции во время кризиса, так как это было первое в истории телевидения прямой трансляция террористического акта для примерно 900 миллионов зрителей. Это событие произошло во время Олимпийских игр в Мюнхене, которое драматично изображено в фильме.

Фильм "5 сентября" использует настоящие записи трансляции ABC Sports во время Олимпийских игр 1972 года, показывая напряженную ситуацию в студии, когда журналисты спорят, стоит ли продолжать транслировать кризис.

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