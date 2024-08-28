- Преобразование оперной площади в Мюнхене для большей зелени

Площадь Макса-Йозефа, перед Мюнхенским национальным театром, в настоящее время находится в стадии строительства. Вместо нынешней голой поверхности камня и асфальта скоро появятся пышные лужайки, зоны для прогулок, растения, создающие тень, и различные зоны отдыха, все это будет расположено в центре перед Баварской государственной оперой. В соответствии с окончательным планом городского совета, утвержденным в конце апреля, площадь Макса-Йозефа временно станет приглашающим убежищем для всех жителей Мюнхена, где они смогут расслабиться и восстановить силы в центре города, пока не будет завершено полное обновление площади в ближайшие годы.

Отдел строительства вдохновляется историческими чертежами, созданными Лео фон Кленце, который начал проектировать площадь в начале 19 века. Однако со временем пространство перед классическим театром и Мюнхенской резиденцией превратилось в безжизненную территорию из камня и асфальта, используемую в основном как въезд в подземный гараж прямо под лестницей величественного оперного дома. Временный план предусматривает сохранение въезда в гараж как можно уже.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2025 года. Городской совет выделил бюджетный лимит в размере 3,9 миллиона евро.

Преображение площади Макса-Йозефа будет включать элементы, напоминающие его баварское наследие, вдохновленные оригинальными дизайнами Лео фон Кленце. Отремонтированная площадь, расположенная прямо перед Баварской государственной оперой в Баварии, станет тихим оазисом tanto для местных жителей, как и для туристов.

Читайте также: