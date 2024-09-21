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Преобразование концепции теории лотоса в реализацию в реальном мире

 and  Christian Meier
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Двери-вращающиеся исследования Lotus Theory 1 идеально подходят для маневрирования в тесных...
Двери-вращающиеся исследования Lotus Theory 1 идеально подходят для маневрирования в тесных парковочных структурах.

Преобразование концепции теории лотоса в реализацию в реальном мире

Лотус рисует будущее с Theory 1, намекая на захватывающие несколько лет впереди. После первого тест-драйва ясно, что будущее бренда не будет скучным. Электрификация — данность, но как их будущие модели выделятся среди конкурентов? Theory 1 предлагает несколько ответов, фокусируясь на доставке подлинного, неиспорченного опыта вождения. Нет места для отвлечений от больших, шириной с машину экранов или перегрузки данных. Вместо этого акцент делается на базовых вещах, отображая необходимую информацию там, где это наиболее эффективно. И это означает прощание с чрезмерным использованием более 100 различных материалов в автомобилях. Вместо этого Theory 1 использует более ограниченный выбор, такой как переработанные углеродные волокна, титан, переработанное стекло и т.д.

Комфорт на скорости

Углеродное волокно используется повсеместно в шасси, кузове и интерьере. Материал, разработанный с берлинским стартапом, используется для сидений и небольшого гоночного руля. Эти сиденья можно быстро надувать или сдувать, предлагая комфорт на быстрых поворотах или, в будущем, как тактильный предупредитель о чрезмерной скорости или выезде из полосы. Это было приятное изменение на тест-драйве, вместо постоянного писка или чириканья во многих современных автомобилях.

Первая теория Ден демонстрирует обширные стеклянные зоны и предлагает обильную прозрачность, такую как в сторону отсека двигателя.

Водитель сидит посередине в Theory 1, прямо между двумя крыльевыми дверями, которые открываются и закрываются захватывающим танцем, экономя место в тесных парковочных гаражах. Низкий лобовое стекло и четкий вид на подвеску обеспечивают широкий обзор. Пассажиры найдут достаточно места с специально подобранным звуком от KEF аудиосистемы, сидя немного сзади, Offset. Лазерная световая полоса проходит по интерьеру на уровне плеч, отображая статус заряда или функцию указателя поворота, среди прочего.

Маленький 2D дисплей на рулевом колесе и проекция на лобовое стекло направлены на минимизацию отвлечений для водителя, одновременно предоставляя необходимую информацию. Лазерное освещение и OLED технология также используются снаружи, обеспечивая узкие лазерные полосы спереди и интерактивную световую полосу по бокам, реагирующую на прикосновение и отображающую различные индикаторы состояния автомобиля.

Настраиваемый: сиденье водителя, рулевое колесо и педали можно отрегулировать для комфорта или модернизировать во время автономного вождения.

Аэродинамическая превосходство

Theory 1 разработана для высокой производительности и отлично справляется со своей задачей. Аэродинамически продвинутые передняя и задняя части, включая активный задний спойлер, показывают, что высокая производительность — цель. Высота 1,14 метра и плавно изогнутый контур крыши способствуют этому. Следуя примеру гоночного болида Lotus 49, двигатель и аккумуляторная батарея спроектированы как несущий элемент, принимающий силы непосредственно от подвески. Это упрощает конструкцию и снижает вес, исключая необходимость в подрамнике. Задний крыло также установлено на двигателе и подвеске, гарантируя, что подъемная сила действует непосредственно на шины.

Водительское сиденье, центрально расположенное, не обладает регулируемостью, в то время как крошечные надувные подушки распространяют информацию и обеспечивают комфорт.

Theory 1 способна к автономному вождению на уровне 4 благодаря четырем лидарам, шести HD камерам и сочетанию миллиметровых волн радаров и ультразвуковых радаров, обеспечивающих диапазон обнаружения 360 градусов. Автомобиль может обнаруживать препятствия в радиусе 200 метров даже в плохих погодных условиях.

Быстро, но пригодно для ежедневной езды

П toànцельные OLED полосы, установленные на двери, служат для отображения уровня заряда батареи или облегчения взаимодействия, например, с проходящими пешеходами.

Исследование Lotus Theory 1 не разработано как гиперкар, а как быстрый автомобиль, пригодный для ежедневного использования, отвечающий вкусам энтузиастов, ценящих динамическое вождение. Целевой вес "менее 1600 кг" сочетается с электродвигателем мощностью 1000 л.с. сзади, способным ускорить Theory 1 от 0 до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды и развить максимальную скорость 320 км/ч. Батарея емкостью 70 кВтч обеспечивает запас хода около 400 километров. Исследование оснащено режимами езды, такими как Range, Tour, Sport, Individual и Track, и оснащено шинами Pirelli P-Zero Elect размером 20 и 21 дюйма.

После презентации Theory 1 нет планов по серийному производству, согласно Lotus. Вместо этого исследование служит коллекцией инновационных идей, платформой для водительско-ориентированной технологии, которая повышает удовольствие и безопасность от вождения. Оно также демонстрирует потенциальные новые материалы, которые могут помочь снизить экологический след будущих автомобилей. Lotus уверен, что многие инновации из исследования имеют потенциал для появления в будущих моделях Lotus, либо в текущем виде, либо в подобном виде.

Боковая перспектива Теории Лотоса 1 четко демонстрирует ее уникальную структуру в виде стрелки.

Другие люксовые автомобильные бренды могут столкнуться с трудностями в следовании инновационному использованию материалов, таких как переработанные углеродные волокна, титан и переработанное стекло, Лотусом.

Другие производители автомобилей могут столкнуться с трудностями в достижении минималистичного дизайна Theory 1, избегая чрезмерного использования более 100 различных материалов.

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