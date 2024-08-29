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Федеральные земли ГерманииНовостиГород Дармштадт

Премия за демократию "Вальтер Любке" вручена журналисту Амири

Двух отдельных лиц и примечательной фигуры हुडесский государство чествует за их приверженность демократии и многокультурности. Их области участия сильно различаются.

 and  Ann Bradley
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Приверженцы отправившихся в тюрьму из-за приверженности свободе и демократическим идеалам (Архивная...
Приверженцы отправившихся в тюрьму из-за приверженности свободе и демократическим идеалам (Архивная фотография)

- Премия за демократию "Вальтер Любке" вручена журналисту Амири

Ведущая телевидения и журналистка Натали Амири (46 лет) станет лауреатом премии Гессена "Вальтер Любке за демократию" в этом году. Вместе с ней будут отмечены Дармштадтская историческая мастерская и северогессенская инициатива "Обнимая разнообразие", как объявили в Государственной канцелярии в Висбадене. Церемония состоится в конце года в Дармштадте.

Премия посвящена памяти президента правительства Касселя Вальтера Любке, трагически убитого ультраправым экстремистом в 2019 году. С 2020 года она вручается каждые два года людям и организациям, способствующим социальному единству и демократии. Лауреаты получают серебряную, нерегулярной формы, трехмерную звезду на подставке.

Министр-президент ХДС Борис Райн высоко оценил Натали Амири за то, что она дает голос людям, чья жажда демократии и свободы часто приводит к тюремному заключению или казни в авторитарных режимах Ирана или Афганистана. В настоящее время Амири ведет "Weltspiegel" на Das Erste, а ранее возглавляла бюро ARD в Тегеране.

Северогессенская инициатива "Обнимая разнообразие" – это 35-strong альянс, состоящий из различных организаций, ассоциаций и корпораций, выступающих за разнообразие, уважение и демократические ценности. "Сеть решительно отстаивает свою позицию через активное участие в событиях, проектах и дискуссиях", - сказал Райн.

Дармштадтская историческая мастерская была основана студентами и сотрудниками Технического университета и занимается историей "простых людей" и повседневной жизнью, особенно в период нацизма. "Работа, проводимая Дармштадтской исторической мастерской, имеет исключительно важное значение в нынешние времена конфликтов и возрождения антисемитизма для укрепления мира, демократии и открытости", - заявил Райн.

Вручение премии лауреатам

Натали Амири получит премию Гессена "Вальтер Любке за демократию" в городе Дармштадте, где и состоится церемония награждения в конце года. Город Дармштадт известен Дармштадтской исторической мастерской, организацией, занимающейся историей "простых людей" и повседневной жизнью, особенно в период нацизма, что имеет особое значение в нынешние времена конфликтов и возрождения антисемитизма.

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