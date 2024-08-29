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Премия за баварскую литературу в муниципальной библиотеке Вюрцбурга

Сдача книг в аренду в одиночестве - это дело минувших дней. Современные библиотеки теперь предоставляют пространства для диалога, отдыха или образования. Библиотека удостоена награды за свой инновационный концепт.

 and  Vladimir Milov
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Современные библиотеки эволюционировали за рамки простых центров займа. Библиотека Урбана Вюрцбурга...
Современные библиотеки эволюционировали за рамки простых центров займа. Библиотека Урбана Вюрцбурга славилась своей инновационной концепцией.

- Премия за баварскую литературу в муниципальной библиотеке Вюрцбурга

Библиотека г. Вюрцбург, считающаяся уютным местом для отдыха после дома и работы, заняла второе место после библиотеки г. Вюрцбург, получив Баварскую премию библиотеки 2024 года. Жюри премии было впечатлено преобразованием скромной библиотеки в центр социального взаимодействия. Это преобразование сделало библиотеку образцом для подражания не только в Германии, но и за ее пределами, как заявило Министерство культуры, вручившее главный приз в размере 10 000 евро.

В 2022 году библиотека в городе Франков, вместе со своими филиалами, представила план развития. Эта стратегия выделяет эргономично спроектированные пространства, где посетители могут отдохнуть или поработать, с продлением рабочих часов до позднего вечера. Устойчивое развитие, экологическое образование, цифровое обучение и многообразие являются ключевыми аспектами этого плана. Основной целью является удовлетворение потребностей общественности. Жюри особенно впечатлило предложение Level3 в Библиотеке г. Вюрцбург «Фалькенхаус», которое включает в себя курсы цифровой обработки, мастер-классы и мероприятия для людей всех возрастов.

Специальное упоминание для Марктобердорфа

Библиотека г. Марктобердорф, расположенная в Осталгау, получает специальный приз в размере 5000 евро. Во время реконструкции ратуши библиотека, которой более 30 лет, была полностью обновлена и теперь сочетает в себе очарование старого мира с современными элементами. Отремонтированная библиотека теперь служит местом для отдыха и социального общения, с кафе и отремонтированными отделами.

План развития Библиотеки г. Вюрцбург включает в себя выделение специальных зон как точек встречи, поощряя общественное участие и совместную деятельность. Посетители недавно отремонтированной Библиотеки г. Марктобердорф теперь легко найдут свою точку встречи в новых зонах общего пользования.

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