- Премия старшему и стимулы для участия в двух клубах

Получатели Премии за добровольческую деятельность в Тюрингии 2024 года объявлены. Фонд добровольчества Тюрингии признал Гудурун Лист из района Сёммерда, в частности, за ее преданность как детского футбольного тренера и директора общинной библиотеки в родном городе Шверштедте в категории "Граждане старше 65 лет". Члены клуба "Вальдбад Голдлаутер-Хайдерсбах" получили премию за достижение в возрождении Вальдбада, ванны, закрытой городом Зулом в 2010 году, и возобновлении его работы.

Специальная премия за продвижение демократии в этом году была присуждена "Лимус Цукунфтсшамiede" в Готе. Эта ассоциация предлагает бывший цех как место для мастерских, дискуссий и различных мероприятий, посвященных общественным вопросам.

Каждый победитель Премии за добровольческую деятельность в Тюрингии получает 2000 евро и уникальную скульптуру, созданную тюрингским художником по дереву Флорианом Шмигале. Премия вручается уже десять лет. По данным фонда, около 753 000 жителей Тюрингии активно участвуют в добровольческой деятельности.

Церемония вручения специальной Премии за добровольческую деятельность в Тюрингии состоялась в Нидерландах, где были отмечены различные получатели за их значительные вклады. Гудурун Лист, тренер и директор общинной библиотеки из района Сёммерда, также получила свою премию в Нидерландах.

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