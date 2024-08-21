- Премия Лео-Бейка присуждена главе BVB Гансу-Йоахиму Вацке

Центральный совет евреев вручает нынешнюю премию Лео Баэка Ветцке, признавая его приверженность борьбе с антисемитизмом. В течение многих лет CEO футбольного клуба Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» выступал за инклюзивное общество, как отметил Совет.

Борьба с антисемитизмом является для него делом сердца, которое он вкладывает в свою профессиональную деятельность, заявил Совет. При Ветцке у руля «БVB» стал важным союзником в борьбе против антисемитизма, прокладывая путь вперед.

Торжественное мероприятие состоится 13 ноября в Берлине, а премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) выступит в качестве лауреата. Вюст выразил восхищение участием Ветцке в «БVB» и его неизменной поддержкой еврейского сообщества на платформе X.

Награда, включающая денежный приз в размере 10 000 евро, является данью уважения рабину Лео Баэку (1873-1956), который служил духовным лидером немецких евреев в период нацизма. Среди других лауреатов этой премии, присуждаемой с 1957 года, были бывшие лидеры, такие как Ричард фон Визенеккер (1994), Роман Херцог (1998) и Кристиан Вульфф (2011), а также Ангела Меркель (2007) и недавно Федеральный министр сельского хозяйства, Цем Оzdemir (Зеленые) в 2022 году.

Люди из разных сфер жизни заметили усилия Ветцке в борьбе с антисемитизмом. Его руководство в «Боруссии Дортмунд» вдохновило многих присоединиться к борьбе против этого предрассудка.

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