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Премия "Германское здоровье 2024 года" присуждена...

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Хотялось внимание на методы местного доступа, как звонки, чат и электронная почта, для оценки...
Хотялось внимание на методы местного доступа, как звонки, чат и электронная почта, для оценки компетенции и дружелюбия в консультационных услугах.

Премия "Германское здоровье 2024 года" присуждена...

В последние годы здравоохранение приобрело значительную важность. Интересно узнать, какие поставщики пользуются наибольшим доверием у потребителей. Германский институт качества обслуживания в сотрудничестве с ntv представил самые предпочтительные компании премией "Немецкая награда в области здравоохранения".

Ежегодно Германский институт качества обслуживания в сотрудничестве с ntv вручает премию "Немецкая награда в области здравоохранения". В этом году более 45 000 участников определили победителей на основе опроса. Исследование, проведенное через онлайн-панель, анализировало удовлетворенность потребителей услугами поставщиков здравоохранения по таким факторам, как соотношение цены и качества, ассортимент и обслуживание клиентов.

Рассмотренные факторы

К таким аспектам относились соотношение цены и качества, полезность и ценность продуктов или услуг, ассортимент, надежность, варианты местного контакта по телефону, чату, электронной почте и социальных сетях, а также реакция на запросы потребителей о компетентности и дружелюбии. Кроме того, готовность потребителей рекомендовать компанию учитывалась в общем рейтинге.

Всего было оценено 553 компании, из которых 501 провайдер получила не менее 80 голосов и вошла в индивидуальную оценку.

Победители в 69 категориях

Победители представлены из различных секторов, в том числе клиники и услуги по уходу, медицинские учреждения, аптеки и поставщики в областях, таких как доступность и эргономика, питание и добавки, товары для здоровья и психическое здоровье и коучинг.

Маркус Хамер, генеральный директор Германского института качества обслуживания, сказал: "Высокая удовлетворенность клиентов поставщиками здравоохранения особенно заметна в ассортименте. В целом, сектор здравоохранения получил от очень хорошего до отличного балла".

Каця Стэммен, главный редактор делового журнала ntv, добавила: "Немецкая награда в области здравоохранения, поддерживаемая ntv, способствует прозрачности в секторе здравоохранения. Результаты полезны и ориентированы на потребителя, что соответствует принципам нашего освещения".

Оценка учитывала такие факторы, как соотношение цены и качества, удовлетворенность потребителей, надежность и обслуживание клиентов в сфере здоровья и безопасности. Премия "Немецкая награда в области здравоохранения", способствующая прозрачности в секторе здравоохранения, признает победителей на основе этих критериев.

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