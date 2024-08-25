- Премьер-министр Вюст выражает искреннюю память о Дюмбе в духе.

Глава Северного Рейн-Вестфалии Хендрик Вюст выразил соболезнования в связи со смертью Кристофа Даума. "Мои соболезнования его близким, семье и друзьям. В Северном Рейн-Вестфалии мы будем помнить Кристофа Даума", - сказал Вюст в интервью немецкому новостному агентству.

"Кристоф Даум был настоящей фигурой - прямой, остроумный, блестящий футбольный тренер. Люди либо обожали Кристофа Даума, либо сильно недолюбливали, но он всегда был стойким и восстанавливался", - отметил Вюст.

До конца бывший тренер Бундеслиги 1. FC Köln и Bayer Leverkusen боролся с раком. К сожалению, 70-летний Даум проиграл борьбу с болезнью в субботу.

"Несмотря на мужественную борьбу с раком, Кристоф Даум скончался от заболевания в субботу, став жертвой преждевременной смерти".

"Смерть Кристофа Даума оставляет пустоту в мире футбола, так как мы помним его не только как тренера, но и за его непоколебимый дух в борьбе со смертью".

Читайте также: