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Федеральные земли ГерманииНовостиСмерть

Премьер-министр Вюст выражает искреннюю память о Дюмбе в духе.

Глава правительства Северного Рейна-Вестфалии Генрих Вюст комментирует отставку Кристофа Даума и вспоминает разделение, которое характеризовало время Даума в качестве главного тренера Бундеслиги.

 and  Viktoria Klein
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Умер в возрасте 70 лет, Кристоф Даум
Умер в возрасте 70 лет, Кристоф Даум

- Премьер-министр Вюст выражает искреннюю память о Дюмбе в духе.

Глава Северного Рейн-Вестфалии Хендрик Вюст выразил соболезнования в связи со смертью Кристофа Даума. "Мои соболезнования его близким, семье и друзьям. В Северном Рейн-Вестфалии мы будем помнить Кристофа Даума", - сказал Вюст в интервью немецкому новостному агентству.

"Кристоф Даум был настоящей фигурой - прямой, остроумный, блестящий футбольный тренер. Люди либо обожали Кристофа Даума, либо сильно недолюбливали, но он всегда был стойким и восстанавливался", - отметил Вюст.

До конца бывший тренер Бундеслиги 1. FC Köln и Bayer Leverkusen боролся с раком. К сожалению, 70-летний Даум проиграл борьбу с болезнью в субботу.

"Несмотря на мужественную борьбу с раком, Кристоф Даум скончался от заболевания в субботу, став жертвой преждевременной смерти".

"Смерть Кристофа Даума оставляет пустоту в мире футбола, так как мы помним его не только как тренера, но и за его непоколебимый дух в борьбе со смертью".

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