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Премьер-министр Великобритании выразил свое недовольство беспорядком вокруг продажи билетов на концерт Oasis.

Энтузиасты выдержали часы виртуальной очереди, чтобы купить билеты на концерт Оазис, в то время как некоторые выражали опасения по поводу растущих цен на билеты. Такая же обеспокоенность является предметом riguarda для Европейского союза.

 and  Ann Bradley
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Премьер-министр Кир Стармер выражает разочарование, узнав об эскалации цен на билеты на концерт...
Премьер-министр Кир Стармер выражает разочарование, узнав об эскалации цен на билеты на концерт Oasis.

- Премьер-министр Великобритании выразил свое недовольство беспорядком вокруг продажи билетов на концерт Oasis.

Премьер-министр Кир Стармер из Великобритании выразил обеспокоенность в связи с хаосом вокруг продажи билетов на предстоящий воссоединенный тур Oasis. "Круто, что Oasis снова вместе", - заявил Стармер в Парламенте в Лондоне. "Я слышал слухи, что примерно половина страны жаждала билетов в эти выходные. Но грустно узнавать о повышении цен". Он хочет приоритезировать фанатов на музыкальных событиях и ограничить необоснованную наценку при перепродаже билетов.

Любимая британская группа Oasis объявила о планах тура по Великобритании и Ирландии в следующем году, что вызвало волнение среди фанатов. Покупка билетов началась в субботу, в результате чего фанаты столкнулись с многолетними ожиданиями на платформах бронирования. Иногда сайты становились временно перегруженными и недоступными.

Депутат выразил недовольство тем, что сайты перепродажи продают билеты по тысячам фунтов стерлингов позже. Отчеты показали, что цены взлетели во время процесса продаж. Член кабинета, Люси Пауэлл, призналась, что потратила более чем в два раза больше первоначальной цены на свои билеты. Хотя законно корректировать цены в ответ на высокий спрос в Великобритании, правительство также выступает против заоблачных перепродаж билетов и планирует изучить эту практику.

В том же духе, Европейская комиссия в Брюсселе заявляет, что корректировка цен в зависимости от спроса в целом соответствует законодательству ЕС. Тем не менее, важно, чтобы потребители были полностью информированы о полной стоимости. Если цены взлетают во время бронирования, это может потенциально нарушать директиву о мошеннических коммерческих практиках при определенных обстоятельствах.

Воссоединение Oasis вызвало оживление среди фанатов, но заоблачные цены на сайтах перепродажи сделали посещение музыкальных событий непосильным для многих поклонников.

Несмотря на законность корректировки цен в Великобритании из-за высокого спроса, постоянный рост цен на билеты во время продаж вызывает обеспокоенность как у британского правительства, так и у Европейской комиссии.

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