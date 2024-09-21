Премьер-министр Великобритании Стармер откажется от дорогих подарков

В качестве лидера Лейбористской партии Кир Стармер получал роскошные привилегии от значительного мецената, такие как дорогая одежда или билеты на концерты. Хотя это не нарушает правил, учитывая строгие меры экономии в Великобритании, Стармер принял решение отказаться от этих привилегий в будущем.

Британский премьер-министр Стармер подвергался критике из-за дорогостоящих подарков, которые он получил. Его лондонский офис объявил, что он больше не будет принимать пожертвования на одежду. Согласно сообщению Sky News в среду, Стармер получил подарков на сумму более £107,145 (€127,278) с декабря 2019 года, что превышает любой другой член парламента в этом отношении.

Хотя все подарки были заявлены в соответствии с парламентскими правилами, Стармер, бывший лидер оппозиции лейбористов, ныне премьер-министр, подвергался широкой критике. При этом лейбористское правительство планирует сократить зимние энергетические чеки для десяти миллионов британских пенсионеров, они могут вскоре остаться без сотен фунтов.

Во время своей кампании Стармер часто критиковал своих состоятельных консервативных оппонентов за отсутствие связи с реальностью. Кандидат в лидеры тори Кэми Бейденок теперь обвиняет Стармера в лицемерии.

Среди подарков, полученных Стармером, согласно сообщению Sky News, были одежда, билеты на концерты, в том числе на выступления американской поп-звезды Тейлор Свифт, билеты на футбол и проживание. Основной донор лейбористов, медиамагнат Вахид Алли, также являющийся членом Палаты лордов, подарил Стармеру "рабочую одежду" на £16,200 и множество пар очков. Супруга Стармера, Виктория, получила от Алли более £5,000 на одежду, что Стармер признал, не было им объявлено.

Кажется, по крайней мере, ситуация с одеждой решена: согласно сообщению из Даунинг-стрит, № 10, наряду со Стармером, его заместитель Анджела Рэйнер и министр финансов Рэйчел Ривз больше не будут принимать такие пожертвования. Конференция Лейбористской партии запланирована на воскресенье.

Несмотря на скандал с партийными пожертвованиями, Стармер неоднократно заявлял, что все подарки соответствуют парламентским правилам. Однако в свете общественной критики и экономических трудностей, с которыми сталкиваются многие британцы, Стармер принял решение отказаться от будущих пожертвований на одежду и аксессуары.

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