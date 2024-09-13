Премьер-министр Великобритании не желает конфронтации с Россией.

Некоторые западные страны рассматривают возможность разрешить Украине использовать свое вооружение для атак на территории России, в то время как Москва предупреждает об угрозе войны с НАТО. Лидер России Путин угрожает войной с НАТО. Премьер-министр Великобритании Стармер пытается снизить напряжение.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опровергает утверждение Путина о том, что поставка Украине оружия, способного наносить удары по глубоким целям на территории России, является вмешательством НАТО в конфликт. Стармер повторил, что Великобритания не хочет вступать в конфликт с Россией. "Украина имеет право на самооборону", право, которое Великобритания полностью поддерживает и даже предлагает возможности для обучения, сказал Стармер. "Но мы не хотим провоцировать конфликт с Россией - это не наша цель", подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Украина неоднократно просила Великобританию и США разрешить использовать более дальнобойные ракеты против целей на территории России. Этот вопрос, скорее всего, будет поднят в ходе переговоров Стармера с президентом США Байденом в Вашингтоне сегодня. "Я хочу убедиться, что эти стратегические переговоры проходят в правильном контексте украинской ситуации", - сказал Стармер.

Позиция не объявлена официально

Официально США ограничивают использование своего оружия против России защитой от российской атаки на украинский город Харьков. Правительство Великобритании еще не объявило четкой позиции о том, что Украина может делать с оружием, которое получает. Как сообщает британская "Гардиан", принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты "Торнадо" против целей, находящихся глубоко на территории России.

Путин видит потенциальное использование Украиной западных дальнобойных высокоточных вооружений против целей глубоко внутри территории России как вмешательство НАТО в войну. "Это будет означать, что страны НАТО, США и европейские страны будут воевать против России", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста в Санкт-Петербурге. Путин добавил, что это изменит характер войны. "Мы примем соответствующие меры, исходя из угроз, с которыми столкнемся", - сказал он, не предоставляя дополнительной информации.

"Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась на Украину", - добавил Стармер.

Хотя правительство Великобритании не объявило четкой позиции о том, что Украина может делать с полученным оружием против территории России, не подтвержденные сообщения предполагают, что Великобритания дала разрешение на использование Украины крылатых ракет "Торнадо" в таких атаках. Это потенциальное использование дальнобойного оружия может эскалировать конфликт, по мнению президента России Путина, видящего это как косвенное вмешательство НАТО в войну.

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